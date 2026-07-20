Цены на бензин и дизель на АЗС преодолеют психологическую отметку: когда ожидать скачка

По прогнозу эксперта, топливо будет дорожать примерно на 2–3 гривни каждую неделю.

Цены на бензин и дизель в Украине в ближайшие недели будут расти и могут превысить психологическую отметку в 90 гривень за литр, рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Цены на топливо поднимутся выше 90 грн за литр. Пока я могу точно сказать, что экономически обоснованная цена должна превысить 90 грн", – сказал эксперт.

В то же время, по его словам, стремительное подорожание топлива создает для власти политический вызов. Леушкин объяснил, что украинцам будет сложно понять, почему сейчас бензин будет стоить более 90 грн, хотя ранее при значительно более высоких мировых ценах на нефть такого не было.

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"Была нефть по 110–115 долларов за баррель, и бензин и дизель тогда не превышали отметку в 90 гривень за литр. А сейчас нефть будет стоить где-то 90–95 долларов за баррель, а бензин превысит 90", – отметил Леушкин.

Он считает, что из-за этого государство может пытаться сдерживать цены за счет товарных интервенций государственных компаний, в частности "Укрнафты". При этом эксперт прогнозирует, что рост цен будет происходить постепенно, но достаточно быстрыми темпами.

"По 2–3 гривни в неделю будут прибавлять. Сегодня "классно" стартовали. Еще на этой неделе будет рост на две гривни. На следующей неделе – пару гривень и так далее. А что там уже осталось? До 7–8 гривень за три недели добежит. Возможно, и быстрее", – рассказал специалист.

По его мнению, на этот раз операторы топливного рынка не будут затягивать с пересмотром цен, ведь уже понесли значительные убытки во время предыдущего скачка стоимости нефтепродуктов. Основной причиной нынешнего скачка цен эксперт называет не подорожание самой нефти, а дефицит топлива из-за нехватки перерабатывающих мощностей.

По его словам, на европейский рынок прекратились поставки нефтепродуктов из России, Казахстана и Беларуси. Кроме того, серьезный дефицит наблюдается и в странах Центральной Азии.

"Нефти хватает. Цена в 90 долларов за баррель – это не настолько критично. Критически не хватает мощностей для переработки этой нефти", – объяснил Леушкин.

Он добавил, что ситуацию усугубляет и сокращение российских нефтеперерабатывающих мощностей, из-за чего РФ сама скупает излишки топлива на внешних рынках. В то же время Европа не может рассчитывать на дополнительные поставки ни из Индии, ни из Китая.

Отдельным фактором эксперт назвал ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, именно там раньше можно было оперативно найти свободные мощности для переработки нефти, однако из-за войны это направление фактически стало недоступным для Европы.

"Не хватает перерабатывающих мощностей. Сработал, так сказать, "джекпот": ближневосточная переработка отрезана, индийскую нигде не купишь, а собственных мощностей не хватает. Вот поэтому газойл, именно продукт переработки, сильно подорожал", – подытожил Леушкин.

Цены на АЗС Украины – последние новости

16 июля профильный портал enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании "А-95" сообщал, что розничные цены на топливо начали расти. Первыми к повышению тогда прибегли сети нижнего ценового сегмента.

Ранее эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин предупреждал, что с 20 июля на украинских АЗС может начаться новая волна подорожания топлива.

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