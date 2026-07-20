Сырский прокомментировал обвинения в нежелании воевать дронами

Главком напомнил, что именно он создал Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Дроны сегодня обеспечивают значительную долю поражений, но чтобы подготовить поле боя для их эффективной работы, нужны артиллерия, минометы, инженерные средства, ПВО, радиоэлектронная борьба и еще десятки видов вооружения.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в колонке для "Милитарного".

"Самый странный упрек, который я слышал, – что я якобы "не хочу воевать с помощью дронов". Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал я. Я лично представлял президенту кандидатуру Мадяра, чтобы поставить его во главе СБС", – подчеркнул он.

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По его словам, "это было непопулярное решение", но он взял на себя ответственность, потому что Мадяр не просто прошел путь от солдата до офицера, а создал уникальное подразделение и имеет свое видение развития ситуации.

"Человек, который "не хочет воевать с помощью дронов", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не назначает на его возглавление командира вопреки всем традициям военной иерархии", – подчеркнул Сырский.

По его словам, правда и в том, что дроны сегодня наносят значительную долю поражений, и это факт, но чтобы подготовить поле боя для эффективной работы дронов, нужны артиллерия, минометы, инженерные средства, ПВО, радиоэлектронная борьба и еще десятки видов вооружения.

"Генеральный штаб представляет министерству полный перечень того, что необходимо для войны. Закупать нужно всё, а не только то, что сейчас в тренде. Мы воюем не с какой-то условной маленькой страной. Против нас – превосходящий во всех отношениях враг, который ведет войну, в частности, с помощью артиллерии, авиации и пехоты", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что не может за два месяца перевести миллионную армию "на дроны" и сказать, что, мол, теперь воюем так.

"Помимо того, что это очевидная авантюра, любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми", – подчеркнул Сырский.

Подробнее о ситуации вокруг Сырского

Как сообщал УНИАН, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что предлагал заменить Сырского на начальника Генштаба Андрея Гнатова.

По его словам, такие кадровые решения необходимы, если Украина хочет победить врага асимметрично, с минимальными потерями, при этом сильные лидеры и командиры будут развиваться, а не подавляться.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский пожелал Михаилу Федорову после отставки с поста министра обороны Украины и в дальнейшем оставаться "в команде Украины".

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