Marvel показал эпический первый трейлер фильма 'Мстители: Доктор Дум'

Фильм выйдет в украинский прокат 17 декабря 2026 года.

Кинокомпания Marvel Entertainment наконец-то показала первый полный трейлер супергеройского экшна "Мстители: Доктор Дум" (Avengers: Doomsday), собравшего в одном фильме множество ключевых старых и новых героев.

Трейлер сопровождается пафосной речью Тора в исполнении Криса Хемсворта о важности объединения всех, кого только можно, ради противостояния большому злу.

В частности, в кадре можно увидеть Патрика Стюарта (Чарльз Ксавьер / Профессор Икс), Иэна Маккеллена (Магнито), Джеймса Марсдена (Скотт Саммерс / Циклоп), Ребекку Ромейн (Мистик) и Ченнинга Татума (Гамбит) из "Людей Икс".

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Из новой "Фантастической четверки" на экране вновь появились Педро Паскаль (Рид Ричардс / Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Сью Сторм / Женщина-невидимка), Джозеф Куинн (Джонни Сторм / Человек-факел) и Эбон Мосс-Бахрах (Бен Гримм / Существо).

Также вернулись актеры из "Громовержцев" – Себастьян Стэн (Баки Барнс / Зимний солдат), Флоренс Пью (Елена Белова / Черная вдова), Уайатт Расселл (Джон Уокер / Агент США), Дэвид Харбор (Алексей Шостаков / Красный страж) и Ханна Джон-Кеймен (Эйва Старр / Призрак).

Свои роли повторили и Том Хиддлстон (Локи), Энтони Маки (Сэм Уилсон / новый Капитан Америка), Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес / новый Сокол), Пол Радд (Скотт Лэнг / Человек-муравей) и Кэтрин Ньютон (Кэсси Лэнг).

Кроме того, Симу Лю вновь сыграла роль Сю Шан-Чи из "Шан-Чи и легенда десяти колец", а из "Черной пантеры" в франшизу вернулись Летиция Райт (Шури / Черная пантера), Уинстон Дюк (М'Баку) и Теноч Уэрта (Немор).

В конце ролика появляется Крис Эванс, который вновь возвращается к роли Стива Роджерса / Капитана Америки после своего ухода из франшизы в финале фильма "Мстители: Финал" 2019 года.

Ну а главным антагонистом в картине станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, который ранее играл в киновселенной Marvel Тони Старка / Железного человека. Впрочем, из трейлера пока так и не стало понятно, как сценаристы обыграют этот момент.

Из актtров, не показанных в трейлере, к своим ролям точно вернутся Льюис Пуллман (Боб Рейнольдс / Страж) и Алан Камминг (Курт Вагнер / Ночной змей). Также предполагается возвращение Бенедикта Камбербэтча (доктор Стивен Стрэндж), Хейли Этвелл (Пегги Картер), Джереми Реннера (Клинт Бартон / Соколиный Глаз) и Тома Холланда (Питер Паркер / Человек-паук).

Режиссерами фильма выступили братья Энтони и Джо Руссо, которые в свое время сняли самые успешные фильмы франшизы "Мстители" ("Первый мститель: Зимний солдат", "Первый мститель: Гражданская война", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал").

Напомним, в мировой прокат фильм "Мстители: Доктор Дум" выйдет 18 декабря 2026 года, но в украинских кинотеатрах его начнут показывать на день раньше, с 17 декабря.

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