За неделю ДТЭК вернул свет почти 440 тысячам семей после вражеских обстрелов

Четвертую неделю подряд больше всего восстановлений было в Донецкой области.

В течение недели энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение почти 440 тысяч семей, чьи дома остались без света в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК. "С 13 по 19 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 318 населенных пунктов, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Электричество снова доступно почти 440 тысячам семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях", – говорится в нем.

Отмечается, что четвертую неделю подряд больше всего восстановлений было в Донецкой области. На прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение для 253,6 тысячи семей в регионе.

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В то же время в Одесской области электроснабжение восстановили для 115,3 тысячи семей, а в Днепропетровской – для 70,2 тысячи семей.

В Киевской области за этот же период ремонтные бригады восстановили электроснабжение почти 500 домов, которые были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение в домах 280 тысяч семей после обстрелов.

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