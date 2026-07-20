Сырский раскритиковал Федорова из-за контрактов, мобилизации и перераспределения зарплат

Он сказал, что во втором полугодии этого года возник вопрос с финансированием выплат военнослужащим.

За месяц, прошедший с момента презентации новых контрактов, их подписали около 2000 военнослужащих. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в колонке для военного портала "Милитарный", в которой он впервые прокомментировал конфликт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Он утверждает, что большое количество солдат и офицеров "демотивированы, поскольку ожидали одних условий, а получили другие". Он также написал, что в отличие от Минобороны, повышение денежного довольствия в системе МВД заложено в бюджет и одобрено Верховной Радой.

"Вот вам и разница между решением и презентацией. Ведь презентации не должны превращаться в саморепрезентации: за каждым слайдом должны стоять документ, бюджет и процедура. Иначе вместо решения армия получает разочарование", – считает он.

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Реформа ТЦК

По его словам, то же самое касается реформы мобилизации. Он заверил, что Сухопутные войска и ТЦК, подчиняющиеся Главкому ВСУ, "готовы к изменениям". Он написал, что их представители посещают необходимые заседания в Верховной Раде, передают все нарушения в ГБР, привлекают полицию.

"Но сама реформа – это законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ждет вся страна", – считает Сырский.

Денежное обеспечение

Отдельным блоком он написал о денежном обеспечении военных. Он напомнил, что Федоров сам публично признал, что часть средств из зарплат военных Минобороны направило на закупку дронов.

"Из-за этого на второе полугодие возник вопрос финансирования выплат. Скажу прямо: зарплата солдата – не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью", – утверждает Александр Сырский.

По его словам, в настоящее время к решению проблемы привлечено правительство, чтобы "каждый военнослужащий получил свое своевременно и в полном объеме".

Конфликт с Федоровым

Напомним, что после отставки министра обороны Михаила Федорова стало известно о его конфликте с Главнокомандующим ВСУ. По словам источников журналистов, у них были разные взгляды на развитие оборонной сферы. 18 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "решение по армии" после переговоров с Федоровым и Сырским.

И если Федоров широко комментировал ситуацию, то Сырский впервые сделал это сегодня, 19 июля, в той же колонке для "Милитарного". Он извинился перед Федоровым, написав, что "воспринимал отношения как рабочие". Также он призвал не политизировать эти вопросы, а сосредоточиться на войне и обеспечении победы.

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