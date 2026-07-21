Могут испортить ваш сон: 7 продуктов, которые не стоит есть перед тем, как идти в постель

Кофеин – это не единственное, чего следует избегать перед сном.

Чтобы хорошо выспаться, важно обращать внимание не только на режим, но и на то, что вы едите перед сном. Эксперты назвали продукты, которые могут мешать организму полноценно восстанавливаться ночью, пишет marthastewart.com.

Еда и напитки, которые человек употребляет вечером, могут влиять на качество отдыха и даже вызывать ночные пробуждения.

Одной из самых распространенных причин нарушения сна являются тяжелые блюда перед сном. Они могут вызывать дискомфорт в желудке и мешать организму подготовиться к отдыху.

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Согласно рекомендациям Кливлендской клиники, последний прием пищи следует завершать как минимум за три часа до сна, чтобы у организма было достаточно времени на пищеварение. Это помогает избежать неприятных ощущений и способствует лучшему засыпанию.

Однако проблемы могут возникать не только из-за больших порций. Некоторые продукты и напитки также способны негативно влиять на сон, поэтому их лучше ограничить в вечернем рационе.

Напитки с кофеином

Кофеин, содержащийся в кофе, некоторых видах чая и напитках, может оставаться в организме до шести часов, предупреждает диетолог и консультант по вопросам питания Лорен Манакер. Он блокирует химические вещества, способствующие засыпанию, и поддерживает состояние бодрости.

Диетолог и эксперт по вопросам питания Тоби Амидор добавляет, что некоторые люди могут быть чувствительны даже к небольшим дозам кофеина в напитках без кофеина. Поэтому перед сном стоит избегать и их.

Тёмный шоколад

Шоколад содержит кофеин и теобромин – вещества, которые действуют как стимуляторы и могут нарушать цикл сна, отмечает Манакер.

Алкогольные напитки

Алкоголь сначала может помочь расслабиться и вызвать сонливость, но в конечном итоге он негативно влияет на качество сна, говорит Манакер.

Он нарушает фазу быстрого сна, которая помогает чувствовать бодрость и восстанавливаться после пробуждения. Даже несколько напитков, а для некоторых людей – всего один, могут привести к более частым пробуждениям и менее спокойному сну.

Кроме того, алкоголь усиливает мочеиспускание, из-за чего человек чаще просыпается ночью. А сам сон может сопровождаться храпом или яркими, часто неприятными, сновидениями, говорится в статье, посвященной влиянию алкоголя на сон.

Тяжелая и жирная пища

Фастфуд, такой как бургеры, картофель фри и жареная курица, содержит много насыщенных жиров, которые могут вызывать изжогу, расстройство пищеварения и беспокойный сон, отмечает Амидор.

Если ложиться спать после такой еды, пищеварительная система продолжает активно работать в то время, когда организм должен отдыхать. Также считается, что тяжелые блюда перед сном могут быть связаны с появлением ночных кошмаров.

Острая пища

Если вы ужинаете поздно, лучше отказаться от острых соусов и других пикантных продуктов. Химические соединения, придающие пище остроту, в частности капсаицин, могут повышать температуру тела, стимулировать нервную систему и вызывать изжогу или кислотный рефлюкс – все это затрудняет засыпание, говорится в статье, посвящённой влиянию острой пищи на качество сна.

Сладкие продукты и рафинированные углеводы

От сладких хлопьев на ночь также лучше отказаться. Конфеты, сладкие каши, белый хлеб и макароны, которые употребляют перед сном, могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови с последующим его быстрым падением. По словам экспертов, это может приводить к ночным пробуждениям.

Кроме того, такие продукты могут сокращать продолжительность глубокого сна и ухудшать его общее качество.

Сухофрукты

Сухофрукты в целом считаются полезными, если употреблять их в умеренных количествах, однако они содержат много сахара и клетчатки. Поэтому употребление сухофруктов перед сном может вызвать вздутие живота, газообразование и беспокойный ночной сон.

Еще больше интересного о сне

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