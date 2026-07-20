Китай задумал уникальный эксперимент в космосе: астероид попытаются отклонить от Земли

По замыслу, космический аппарат со сверхзвуковой скоростью врежется в астероид.

Китайские ученые готовятся к уникальной миссии по отработке технологий планетарной защиты, в ходе которой космический аппарат должен врезаться в астероид со скоростью, более чем в 26 раз превышающей скорость звука, сообщает Interesting Engineering.

По словам исследователей, предстоящая миссия станет следующим шагом после эксперимента NASA DART, но предполагает более реалистичный сценарий защиты Земли от потенциально опасных астероидов.

Если миссия DART лишь изменила орбиту одного астероида вокруг другого, то китайский проект ставит целью непосредственно изменить траекторию астероида относительно Земли. В случае необходимости удар также может нарушить структуру небесного тела или даже частично его разрушить.

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Отмечается, что проект возглавляет главный научный сотрудник программы планетарной защиты Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Минтао. Его цель – разработать технологии, которые в будущем помогут защищать Землю от опасных околоземных астероидов.

Врежется в астероид на рекордной скорости

Планируется, что ударный космический аппарат столкнётся с астероидом со скоростью более 9 километров в секунду. Это значительно быстрее, чем во время миссии NASA DART, когда аппарат врезался в астероид со скоростью около 6,1 километра в секунду.

Согласно научной статье, столкновение может произойти в 2029 или 2030 году, когда астероид приблизится к Земле примерно на 6,9 миллиона километров (4,3 миллиона миль). Скорость удара будет превышать 26-кратную скорость звука на уровне моря.

Помимо ударного аппарата, миссия предусматривает запуск еще одного космического зонда, который будет наблюдать за астероидом до столкновения, во время него и после него. Он будет отслеживать изменения орбиты, формы и поверхности небесного тела, а также исследовать его внутреннее строение.

В отличие от миссии Европейского космического агентства Hera, запущенной отдельно для изучения последствий эксперимента DART, Китай планирует отправить ударный аппарат и аппарат-наблюдатель в рамках одной миссии.

Как сообщает South China Morning Post, исследователи из Китайского национального космического управления и Китайской академии наук считают, что такой подход позволит максимально приблизить испытания к реальному сценарию планетарной защиты.

"Объектом миссии станет околоземный астероид 2015 XF261, открытый в 2015 году и пока недостаточно изученный", – отмечают авторы.

По оценкам астрономов, его диаметр составляет около 30 метров (98 футов), хотя точные размеры ещё предстоит уточнить. Ожидается, что миссия поможет собрать ценные данные о том, насколько эффективны кинетические удары для изменения траектории астероидов.

В отличие от миссии DART, которая была направлена на астероид диаметром около 160 метров, состоявший преимущественно из обломков горных пород, китайские специалисты планируют опробовать технологию на меньшем, но, вероятно, значительно более прочном и монолитном астероиде.

Оба космических аппарата стартуют одновременно. После выхода в космос они разделятся: один отправится навстречу астероиду для столкновения, а второй воспользуется гравитационным маневром у Венеры, чтобы занять выгодное положение для наблюдения за последствиями удара.

Какие трудности могут возникнуть

Перед инженерами стоит ряд сложных технических задач. В частности, космический аппарат должен самостоятельно навестись на цель без возможности управления с Земли в режиме реального времени.

К моменту столкновения учёные планируют уточнить размеры, форму и скорость вращения астероида. После удара они будут внимательно следить за изменением его орбиты, чтобы подтвердить, что отклонение траектории произошло именно так, как и планировалось.

Полученные результаты могут стать важным шагом в развитии технологий планетарной защиты и подготовке человечества к возможному отражению угрозы со стороны опасных околоземных астероидов.

NASA: другие новости

Напомним, независимые инспекторы NASA бьют тревогу: обнаружен критический недостаток программы Artemis. Речь идет о том, что в случае аварии во время будущих высадок на Луну агентство не сможет спасти астронавтов. Согласно плану, первая американская высадка на Луну в рамках программы "Артемида" должна состояться в 2028 году, но эксперты отмечают, что на поверхности спутника не будет резервного посадочного модуля, аварийного укрытия или другого транспорта, который при необходимости можно использовать для эвакуации экипажа.

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