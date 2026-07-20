Сырский впервые прокомментировал конфликт с Федоровым

Войну выигрывает реальная работа, а не публичная драма вокруг нее, считает Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался, что для него стало неожиданностью узнать о своем конфликте с министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом он написал в большой колонке для "Милитарного". "Для меня стало неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время большой войны", – высказал свое мнение Сырский.

При этом он отметил, что сейчас лучше сосредоточиться не на текущей ситуации "Сырский-Федоров", а на глобальных вещах, таких как победа.

Видео дня

"Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю резким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте сосредоточимся не на личном, а на глобальном. На победе", – посоветовал главнокомандующий.

Сырский заявил, что Украина превыше всего, несмотря на то, кто будет занимать министерский пост, а кто станет главнокомандующим.

"Есть мысль, важнее любых фамилий: Украина больше, чем Федоров, Сырский и любой из нас. Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институты и миллионы людей, которые делают свою работу. Свести эту войну к противостоянию двух личностей – самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу", – подчеркнул Сырский.

Главком добавил, что это касается не только его и Федорова, но и украинского общества, которое начало делиться на "лагерь Федорова" и "лагерь Сырского".

"Как только вопрос, связанный с войной или армией, политизируется, он упрощается до лозунга... Лозунгами не принимаются решения, от которых зависят жизни людей", – предупредил Сырский.

"И вторая мысль, из которой вытекает все, что я скажу дальше: войну выигрывает реальная работа, а не публичная драма вокруг нее. Поэтому дальше речь пойдет не об отношениях, а о работе", – подытожил главнокомандующий.

Ситуация вокруг отставки Сирского

Как сообщал УНИАН, волна сообщений об увольнении Сырского в СМИ совпала по времени с другими заметными кадровыми и политическими событиями в стране.

Незадолго до этого произошла отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. Сырский публично поблагодарил его за совместную работу и пожелал остаться в команде.

В информационном поле активно обсуждалась версия о конфликте между Сырским и Федоровым как возможная причина увольнения последнего.

Вас также могут заинтересовать новости: