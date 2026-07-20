В России проводят рейды по розыску запасов бензина в домах и гаражах людей

Власти отмечают, что такое хранение категорически запрещено правилами противопожарного режима.

В Псковской области силовики проводят рейды по выявлению у местных жителей запасов дефицитного бензина. На нарушителей составляют протоколы, которыми предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет The Moscow Times.

"В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах", – отметил он.

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По словам главы региона, проверки показали, что граждане хранили большие запасы бензина в гаражах.

Ведерников заявил, что такое хранение категорически запрещено правилами противопожарного режима. Он рассказал, что административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.

Вместе с тем чиновник отметил, что ситуация с топливом в области "постепенно выравнивается", однако вскоре написал, что в большинстве районов "по-прежнему проблемы" с бензином АИ-95.

Дефицит топлива в РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в некоторых российских регионах сотрудников поощряют к переходу на удаленную работу на фоне топливного кризиса. Почти 90% российских регионов с июня сталкиваются с нормированием или дефицитом топлива. Причиной являются удары Украины по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ. В частности, согласно постановлению регионального правительства, в Новосибирской области работодателям рекомендуется разрешать сотрудникам работать удаленно, чтобы сократить потребление топлива.

Кроме того, мэр Иркутска Руслан Болотов обратился к местным работодателям с просьбой рассмотреть возможность перехода на удаленную работу. Он также объявил об установке мобильных туалетов возле автозаправочных станций для автомобилистов, которым порой приходится часами ждать, чтобы заправиться.

Также жители России все чаще пересаживаются на велосипеды или лошадей. В отдельных регионах водители стоят в очередях на заправках до 36 часов, а свое место в очереди некоторые продают за сотни долларов.

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