Недостатки перехода на солнечные панели: об этом многие не задумываются

Установка домашней солнечной электростанции может иметь ряд скрытых проблем.

В последние годы солнечная энергия становится все популярнее среди обычных людей, которые просто пытаются сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Позволяя домовладельцам самостоятельно вырабатывать электроэнергию, солнечные панели снижают их зависимость от энергокомпаний.

Издание bgr пишет, что у установки солнечных батарей в доме все же есть некоторые недостатки.

Значительные первоначальные инвестиции

Перспектива экономии средств благодаря солнечной энергии – один из самых привлекательных аспектов, однако установка, как правило, требует значительных первоначальных вложений. В 2026 году, в зависимости от типа и размера системы солнечных панелей, которую вы планируете установить, стоимость монтажа в Украине может варьироваться от 350 до 550 долларов за 1 кВт мощности. В среднем на дом с бойлером потребуется около 5-10 кВт. Таким образом, придется выложить примерно от 1750-2750 до 3500-5500 долларов.

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Зависимость от электросети сохраняется

Хотя солнечная энергия может работать независимо от традиционной электросети, но ей необходимы накопители, чтобы избежать проблем во время отключения электроэнергии в общей сети. Эти затраты, как правило, не учитываются при расчетах для установки солнечных панелей. Дело в том, что в зависимости от необходимой емкости аккумуляторов, их стоимость может быть сопоставима со стоимостью базовой установки солнечных панелей.

Кредиты и продажа дома

Если вы установите солнечные панели в своём доме, это может повысить стоимость недвижимости, если вы планируете продать её в будущем. Однако эта выгода, как правило, зависит от того, как вы изначально оплатили систему.

Если же солнечная система куплена в кредит, а на момент продажи дома займ еще не погашен, то остаток средств, которые необходимо вернуть банку, снизит сумму, которую изначально получили бы от продажи дома.

Инверторы и аккумуляторы требуют более ранней замены

Компании обычно делают смелые заявления о том, как долго на самом деле служат солнечные панели, часто указывая срок от 25 до 30 лет, что во многих случаях может соответствовать действительности. Проблема заключается в том, что солнечная электростанция состоит не только из панелей, а в её работе задействованы и другие важные компоненты. Одним из них является инвертор, который отвечает за преобразование энергии, генерируемой панелями, в электроэнергию, пригодную для использования. Срок службы инверторов часто составляет от 5 до 15 лет.

Это означает, что до того, как солнечные панели достигнут конца своего срока службы, вам придется хотя бы один раз заменить инвертор. В зависимости от типа инвертора, используемого в установке, такая замена может обойтись в кругленькую сумму.

То же самое касается системы аккумуляторных батарей дома. На большинство литий-ионных моделей предоставляется 10-летняя гарантия на эксплуатацию, и за этот период они теряют часть своей первоначальной ёмкости.

Ранее журналистка УНИАН поделилась собственным опытом установки солнечных панелей на балконе многоэтажки.

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