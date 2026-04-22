Россияне пытаются подойти к Купянску с двух направлений, – военный

Два дня назад российские захватчики предприняли очередную попытку "флаговтыка".

Российские оккупационные войска постепенно увеличивают количество атак на Купянском направлении. Враг пытается приблизиться к Купянску Харьковской области с двух направлений – с правого и с левого берега реки Оскол.

Об этом в эфире Армия TV рассказал Артур Мартиросян, офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады. По его словам, два дня назад была очередная попытка "флаговтыка" в Купянске.

"Группа из пяти человек. Трое были ликвидированы еще на подходе. Двоим удалось дойти до Купянска с целью установить российский флаг. Забежали в пятиэтажный дом, по которому также был нанесен удар. Один решил сдаться, а второй не придумал ничего лучшего, как выйти в окно пятого этажа и проверить гравитацию", – добавил Мартиросян.

Видео дня

Всего за неделю воины 43-й отдельной механизированной бригады уничтожили полсотни захватчиков. Количество вражеских штурмов растет – оккупанты атакуют Петропавловку, Колесниковку, Новую Кругляковку, Ковшаровку и Новоосиново.

Война в Украине – ситуация на фронте

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас ситуация на фронте лучше, чем за последние 10 месяцев. Он отметил, что боевой дух украинских военных очень высок.

Между тем враг активизировался в районе Гуляйполя Запорожской области. Офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко отметил, что о масштабном наступлении речи не идет, поскольку инициатива на этом направлении остается за Силами обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: