Копирует украинскую тактику: РФ начала бить по трассе Харьков-Сумы, – Флэш

Враг пытается перерезать трассу, проходящую относительно близко к границе.

Российские оккупанты пытаются скопировать украинскую тактику ударов по логистике и начали атаковать автотранспорт на трассе Харьков-Сумы. Об этом в своем Telegram сообщил советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", – написал он.

По словам Флэша, враг сосредоточил свое внимание на участке трассы в районе райцентра Богодухов, откуда до границы с РФ кратчайшее расстояние – около 20 километров.

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Удары по логистике РФ

Как писал УНИАН, в мае министр обороны Украины Михаил Федоров объявил "логистический локдаун" на оккупированных территориях. Речь идет о кампании дроновых ударов по российской логистике в оперативном тылу на глубину до 300 км.

Эксперт Павел Лакийчук считает, что украинские удары по логистике российских войск на юге действительно создали для оккупантов критическую ситуацию, которую он сравнил с "инфарктом миокарда". Силы обороны системно наносят удары как по Керченскому направлению, так и по альтернативному коридору "Таврида-2" (Темрюк – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Джанкой), что приводит к проблемам со снабжением, в частности к дефициту топлива в Крыму.

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