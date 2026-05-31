В июне украинцев ждет несколько важных изменений.

Лето 2026 года во многом изменит жизнь украинцев. Рекомендуем вам запомнить, что изменится с 1 июня в нашей стране, чтобы не упустить важные изменения. Именно в этом месяце истекают сроки для оцифровки трудовой книжки и использования Национального кэшбэка. Правительство обещает поднять зарплаты защитников, а для военнообязанных мужчин изменят правила бронирования от мобилизации.

Какие будут коммунальные тарифы 2026 в июне

Хотя существует вероятность, что цены на коммунальные услуги вырастут до конца года, о таких планах на июнь неизвестно. Скорее всего, в первый месяц лета суммы останутся прежними.

Напомним, что сейчас тариф на свет составляет 4,32 гривни за Киловатт-час. При этом льготная цена на электроотопление уже не действует, поскольку устанавливается только на период с 1 октября по 30 апреля.

Для 98% населения тариф на газ остается на уровне 7,96 гривень за кубометр. Данный показатель запрещено поднимать до окончания войны.

В то же время тариф на воду устанавливается отдельно для разных регионов страны, поэтому единой суммы для Украины нет.

Как изменится бронирование от мобилизации

В Украине готовятся ключевые изменения процесса бронирования. По новым правилам бронь от мобилизации будет предоставляться только при условии, что средний заработок сотрудника в компании составляет не меньше 25 тысяч 941 гривни (для предприятий в прифронтовых зонах порог ниже). Также мужчины с отсрочкой не будут давать квоту для бронирования, если работают в компании по совместительству, а не на основной работе.

Когда вступят в силу эти изменения - пока неизвестно, поскольку постановление правительства ещё не опубликовано. Прогнозируется, что егпримут в ближайшие дни, а нововведения заработают примерно с середины июня.

Также ожидается, что критерии, по которым предприятие считается критическим, будут пересмотрены заново и согласованы с правительством. После этого компании пройдут перепроверку на соответствие новым требованиям критичности. Для этого у них есть 3 месяца – предприятия должны подтвердить критичность до 1 сентября.

Как вырастет зарплата военного в Украине

Владимир Зеленский анонсировал реформу денежного обеспечения военнослужащих. По словам президента, уже в июне зарплаты военных вырастут - от 30 тысяч гривень для защитников, которые занимают должности в тылу, до 250-500 тысяч гривень для пехотинцев, задействованных в боевых задачах.

Также глава государства анонсировал усиление контрактной системы в ВСУ и поэтапное увольнение ранее мобилизованных со службы.

Завершается оцифровка трудовой книжки

В Украине продолжается процесс преобразования данных трудовых книжек в электронный формат. Это упростит расчет будущей пенсии. 10 июня заканчивается срок, до которого предприятия должны подать на оцифровку трудовые своих сотрудников. В дальнейшем это можно сделать самостоятельно через Пенсионный фонд.

В число тех, кто должен оцифровать трудовую книжку, входят украинцы, которые начали работать до 1 января 2004 года.

Как пройдет Национальный мультитест 2026

11-классники в июне будут сдавать НМТ 2026, необходимый для поступления в вузы. Основной этап экзамена пройдет 20-25 июня. Если участник пропустит тест по уважительным причинам (например, из-за болезни или воздушной тревоги), то может сдать его в дополнительную сессию 17-24 июля. В перечень обязательных предметов входят украинский язык, история Украины и математика, а также четвертая дисциплина на выбор.

В июне сгорают средства по программе "Национальный кешбек"

Украинцам напоминают, что деньги, накопленные за покупку украинских товаров по программе "Национальный кэшбэк", нужно потратить до 30 июня. Если этого не сделать, то средства вернутся из карты обратно в государственный бюджет. За кэшбэк можно оплатить коммуналку, купить книги, лекарства или продукты, сделать пожертвование на ВСУ.

Как изменится пенсия 2026

Пенсионные выплаты глобально никак не изменятся в июне, поскольку индексация выплат уже прошла весной. Однако некоторым пенсионерам могут быть назначены индивидуальные надбавки. К примеру, доплата к пенсии по возрасту полагается людям, которым в июне исполнится 70, 75 или 80 лет. Их пенсии поднимут на 300, 456 и 570 гривень соответственно.

Обратите внимание, что каждая следующая доплата включает сумму предыдущей, то есть в 75 лет фактически доплатят не 456 гривень, а лишь 156.

Кто из женщин может выехать из Украины

В середине мая в Украине смягчили правила пересечения границы для женского пола. Выезд женщин за границу теперь разрешили сотрудницам органов власти, судов и госпредприятий. Фактически свободно покидать страну могут практически все украинки, за исключением военнослужащих и тех, на кого наложен запрет по решению суда (например, из-за подозрения в уголовном преступлении).

Какие будут праздники в Украине в июне

Первый месяц лета принесет нам много поводов для празднования. Наиболее важные июньские праздники - это День журналиста 6 числа, Рождество Иоанна Крестителя 24 числа, День таможенника 25 числа, День конституции Украины 28 числа и День апостолов Петра и Павла 29 числа. Также будет одна скорбная дата - День памяти всех жертв войны в Украине 22 июня.

