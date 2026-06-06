Фанатам Apple объяснили, почему не стоит ждать iPhone 18

Согласно утечкам, Apple ухудшит характеристики базового iPhone 18 и перенесет его выход на весну 2027 года.

До выхода серии iPhone 18 остается еще немало времени, однако слухи о будущих моделях уже активно обсуждаются. Если вы планируете обновить смартфон в ближайшие месяцы, ожидание базового iPhone 18 может оказаться не самым разумным решением. К такому выводу пришли журналисты BGR.

Все слухи и утечки указывают на то, Apple готовит серьезные изменения в графике запуска новых смартфонов. Осенью 2026 года компания выпустит только iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дебютный складной iPhone. А вот обычный iPhone 18 появится лишь весной 2027 года – вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

На этом фоне эксперты считают, что покупателям не стоит откладывать обновление ради базовой модели iPhone 18.

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Главная причина – нынешний iPhone 17 уже получил множество функций, которые раньше были доступны только в Pro-версиях. Смартфон сохранил стартовую цену 799 долларов, но теперь предлагает 256 гигабайт памяти в базовой конфигурации вместо 128 ГБ. Также устройство оснащено 6,3-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, поддержкой ProMotion, Always-On Display и пиковой яркостью до 3000 нит.

Кроме того, iPhone 17 получил процессор A19, две 48-Мп камеры, улучшенную селфи-камеру, увеличенное время автономной работы и более быструю проводную зарядку. По мнению журналистов, это делает его одним из самых привлекательных базовых iPhone за долгие годы.

Каким будет iPhone 18

По предварительным данным, iPhone 18 получит новый чип A20, до 12 ГБ оперативной памяти и модем C2. Также ожидаются новые сенсоры камер от Samsung и уменьшенный Dynamic Island. Однако кардинальных изменений в этом году не прогнозируется.

В то же время некоторые инсайдеры сообщают, что Apple может "урезать" обычный iPhone 18 ради экономии, приблизив его к iPhone 18e. Корпорация якобы планирует использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы. При этом об уменьшении стоимости речи не идет.

Тем, кто не готов тратиться на флагман, журналисты рекомендуют обратить внимание на iPhone 17e или iPhone 16. Первый предлагает современный процессор A19, увеличенный объем памяти и лучшую автономность, тогда как второй выигрывает за счет дополнительной камеры и более быстрой беспроводной зарядки.

СМИ пишут, что Apple готовит одно из самых заметных камерных обновлений за последние годы. Главной фишкой iPhone 18 Pro станет основная камера с переменной диафрагмой.

Накануне Apple объявила, что серия iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

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