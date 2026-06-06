Уже третий случай за месяц: в Австралии резко увеличилось число смертельных нападений акул

Подводный охотник погиб после встречи с 4,5-метровой белой акулой в Западной Австралии.

В субботу в Австралии в результате столкновения с акулой погиб подводный охотник. Как пишет CBS News, это уже третье за четыре недели смертельное нападение акул.

В полиции сообщили, что 35-летний мужчина занимался подводной охотой с семьей недалеко от города Олбани в Западной Австрали. Около полудня на него напала акула. Мужчину удалось поднять из воды и на лодке доставить в Олбани. Но реанимировать его не удалось.

В полиции подозревают, что виновником стала 4,5-метровая белая акула. Рыбаки говорят, что в последнее время в этом районе наблюдается увеличение активности акул. Они преследуют косяки сардин и лосося вдоль побережья.

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Третий смертельный случай за месяц - это экстраординарное событие для Австралии. Уже несколько десятилетий там было не больше трех подобных случаев за весь год.

Перед этим смертельный случай произошел 24 мая, когда 39-летний подводник-рыболов Майкл Йенс получил несовместимые с жизнью травмы головы в результате нападения на Большом Барьерном рифе у северо-восточного побережья Австралии. В этом районе были замечены бычьи акулы.

Неделей ранее, 16 мая, 4-метровая белая акула смертельно ранила 38-летнего подводного охотника Стива Маттабонни к северо-западу от Олбани, недалеко от острова Роттнест. Нападение видели друзья пострадавшег. Друзья пытались спасти его, но после укусов в ноги его не удалось реанимировать.

Еще один случай нападения акулы со смертельным исходом в Австралии в этом году произошел в январе. Тогда 12-летний мальчик скончался в больнице через несколько дней после того, как на него напала бычья акула в Сиднейской гавани. Семья сообщила, что он и его друзья прыгали в воду, когда произошло нападение.

Австралийские ученые считают, что все большая плотность акватории и повышение температуры океана меняют миграционные маршруты акул, что может способствовать увеличению числа нападений.

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Напомним, что в 2025 году в мире существенно увеличилось количество смертельных случаев нападения акул на человека. Согласно отчету International Shark Attack File, в прошлом году зафиксировали 65 неспровоцированных нападений в мире – против 47 в 2024-м. Это также выше среднего показателя последних пяти лет (61 случай).

При этом ученые надется, что им удалось изобрести материал, который акулы не могут прокусить. Материал уже прошел испытания. В будущем из него планируется шить гидрокостюмы.

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