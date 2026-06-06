Ротация на фронте: омбудсмен рассказала, как командиры забыли о 20 бойцах

Иногда для вывода военнослужащих привлекают дополнительные штурмовые подразделения, поскольку позиции удерживают "до последнего".

Ротация личного состава на позициях остается сложным вопросом, требующим внимания. Об этом в интервью "Суспильному" рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, невозможность вывести людей с позиций из-за сложной боевой обстановки – лишь одна из причин длительных ротаций, которые превышают 40 суток и длятся по несколько месяцев. Второй причиной она назвала несвоевременно принятые решения о проведении ротаций со стороны самих командиров.

"Когда мы уже видим проникновение противника в тыл этой позиции и пути отхода этих военнослужащих становятся все уже и уже, а решение об их выводе с этой позиции не принимается. И тогда они фактически оказываются в окружении, и вывод становится в принципе невозможным – только путем разблокирования этих позиций, зачисткой, штурмовыми действиями и так далее", – рассказала она.

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Решетилова добавила, что бывали случаи, когда штурмовые подразделения, осуществляя определенные мероприятия, разблокировали позиции военных по просьбе омбудсмена. Потому что только "расчистив пути отхода, можно было вывести этих военнослужащих".

По ее словам, информацию о подобных позициях в офис омбудсмена передавали родственники военных. Или же они сами связывались с ними в обход командиров – через старлинк, если он на тот момент еще был в рабочем состоянии. "Или соседние позиции передают информацию о том, что там находится такое-то количество военнослужащих, побратимы", – пояснила она.

Она рассказала о результатах мониторингового визита в один из корпусов. Там выяснилось, что командиры "не знали об определенном количестве военнослужащих на позициях". Она объяснила это тем, что военные подчинялись разным бригадам и была создана большая цепочка командиров, которые "просто забыли о почти 20 военнослужащих". Помимо того, что никто не занимался планированием ротации, этих военных не подали на боевые выплаты и никто не думал об их логистике.

"Если кто-то пролетал мимо и вспоминал, то сбрасывали им просто посылки. Там, где царит управленческий хаос, очень часто такое случается", – сказала она.

Сложность ротаций – больше новостей

Напомним, что, по словам главнокомандующего Александра Сырского, замена военнослужащих на позициях – такая же военная операция, как и наступление. Поэтому к ней нужно тщательно готовиться. Он отметил, что в условиях тотального господства дронов, особенно в последние два года, очень трудно проводить ротации, потому что создаются зоны поражения от 30 до 50 км, куда нельзя не то что на военной технике проехать, но и на обычных автомобилях.

А по словам командира батальона из бригады "Рубеж" Нацгвардии Петра Кузика, проблема возникает не из-за отдельных случаев недопоставок. Она заключается в системной сложности работы пехоты на передовой.

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