Рассказываем, что лучше посадить рядом с розами для красоты, защиты и пышного цветения.

Розы любят хорошую "компанию". Правильно подобранные соседи не просто украшают клумбу - они защищают кусты от тли и вредителей, привлекают опылителей и помогают розам раскрыться в полную силу.

Одни растения отпугивают насекомых своим ароматом, другие - работают как ловушка, третьи - красиво заполняют нижний ярус и не дают сорнякам занять место. Эксперты рассказали, какие растения посадить рядом с розами, чтобы сад был и красивым, и здоровым.

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Что посадить рядом с розами

Преобразить розарий и сделать его по-настоящему выразительным помогает правильное соседство - какие цветы посадить рядом с розами, советуют эксперты.

Лук-шалот

Растения семейства луковых имеют сильный аромат, который помогает отпугивать тлю - она плохо переносит резкие запахи.

Лук-шалот особенно хорошо подходит для посадки рядом с розами. Он не только полезен, но и красив: на нем образуются фиолетовые шаровидные соцветия. Само это растение неприхотливое, быстро приживается и почти не требует ухода. Если регулярно срезать цветоносы, то оно дольше остается аккуратным и продолжает цвести, пишет издание Martha Stewart.

Растут: 30-45 см в высоту и ширину.

Любит: солнце, плодородную и хорошо дренированную почву.

Декоративный лук

Декоративный лук - это не кулинарный продукт, а садовое цветущее растение.

Оно дает крупные шаровидные соцветия и хорошо привлекает пчел и других опылителей. Садовый коуч Ева Монхейм рекомендует высаживать декоративный лук у основания роз - он добавляет визуальное разнообразие и помогает закрыть оголенные нижние ветки кустов.

Растут: 30-90 см в высоту.

Любит: солнце и плодородную дренированную почву.

Бархатцы

Можно ли сажать бархатцы рядом с розами? Нужно!

Бархатцы хорошо защищают розы от вредителей. "Цветы высаживают у основания роз, чтобы отпугивать насекомых и нематод, - говорит Монхейм. - Сильный запах растений действует как естественный барьер и помогает сократить использование химических средств, особенно если вы придерживаетесь натурального подхода к садоводству".

Растут: 15-30 см в высоту.

Любят: солнце, умеренный полив.

Настурция

Настурция быстро растет и хорошо смотрится рядом с розами.

Ее листья и цветы декоративны, а само растение часто используют как "ловушку" для тли - вредители предпочитают ее розам. "Хорошим растением-ловушкой для роз станет настурция: она привлекает тлю на себя, - объясняет Кэти Дженц, автор книги Groundcover Revolution и ведущая подкаста GardenDC. - Посадите ряд настурции рядом с розами на солнечном месте".

Растут: до 45 см в высоту.

Любит: солнце и хорошо дренированную почву.

Монарда

Монарда дает яркие цветы и хорошо сочетается с розами по форме и высоте.

Она привлекает пчел и бабочек, улучшая общую экологию сада. Это выразительное растение, которое добавляет саду цветовой акцент.

Растут: до 90 см в высоту.

Любит: солнце, регулярный полив, дренированную почву.

Асперула

Асперула - почвопокровное растение, которое хорошо растет в тени роз.

Оно быстро заполняет пространство, создавая аккуратный зеленый ковер. "Ясменник душистый прекрасно переносит тень от розовых кустов и аккуратно заполняет пространство вокруг них", - отмечает Монхейм.

Размеры: низкорослое почвопокровное растение.

Любит: тень или полутень, влажную почву.

Каламинта

Каламинта похожа на кошачью мяту, но более компактная и аккуратная.

Она образует плотные кусты и хорошо закрывает почву. "Каламинта не только украшает нижний ярус, но и помогает отпугивать диких животных - еще один бонус для вашего розария", - говорит Дженц.

Растут: около 60 см в высоту.

Любит: солнце, хорошо дренированную почву.

Лаванда

Лаванда - один из самых популярных спутников роз.

Она отпугивает вредителей, любит солнце и сухую почву, а также создает красивый цветовой контраст с розами. Часто используется в декоративных клумбах.

Растут: до 75 см в высоту.

Любит: солнце, хороший дренаж.

Кореопсис

Кореопсис - неприхотливое долгоцветущее растение.

Он дает яркие желтые цветы и хорошо заполняет сад, не конкурируя с розами за питание и свет. Подходит для создания стабильного цветового фона.

Растут: до 60 см по высоте.

Любит: солнце и разные типы почв.

Золотарник

Золотарник цветет яркими желтыми кистями и особенно эффектен осенью. Привлекает пчел, бабочек и других полезных насекомых. Хорошо подходит для садовых бордюров.

Растут: в высоту растет до 60 см.

Любит: солнце и влажную почву.

Укроп

Укроп - высокая ароматная трава с декоративными соцветиями.

Он привлекает полезных насекомых и помогает отпугивать тлю. Кроме декоративной функции, его можно использовать в кулинарии.

Растут: до 150 см по высоте.

Любит: солнце, хорошо дренированная почва.

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