Яйца дольше останутся свежими, если хранить их в этом месте холодильника.

Яйца, учитывая их универсальность в кулинарии, хранятся почти на каждой кухне, но даже при правильном выборе они со временем теряют свежесть. Многие замечают, что со временем их белок становится более жидким, а вкус и текстура меняются даже до истечения срока годности.

Ранее мы писали, сколько может лежать мясо без холодильника, а эксперты из интернет-издания Express объяснили, как правильно хранить яйца и какое место подходит для них лучше всего.

При какой температуре хранить яйца - советы для дома

Споры о том, можно ли хранить яйца не в холодильнике, продолжаются давно. Однако шеф-повар Дин Харпер считает, что охлаждение остается лучшим вариантом, если речь идет о сохранении качества продукта.

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По его словам, яйца следует держать при 3-5 градусах. При этом постоянные перепады температуры ускоряют потерю свежести, поэтому не менее важно правильно размещать их внутри холодильника.

Эксперт отметил, что лучшее место, где хранить яйца – не дверца, а основное отделение холодильника. Дело в том, что при каждом открытии температура на дверце меняется, что может ускорять разрушение структуры белка и делать его более водянистым.

Не менее важно в том, как хранить яйца – оставлять их в картонной упаковке. Помимо того, что она не позволяет скорлупе впитывать запахи других продуктов, на ней также указана дата минимальной гарантированной свежести, что помогает ориентироваться при использовании продукта.

Специалисты также напомнили, что указанная на упаковке дата не всегда означает, что после нее яйца нужно сразу выбрасывать - это скорее ориентир максимальной свежести, а не показатель безопасности.

Понять, испортилось ли яйцо, можно, разбив его: свежий продукт практически не имеет запаха, так что если появился резкий сернистый или любой другой неприятный запах, такое яйцо лучше выбросить.

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