Чтобы заметно сократить частоту чистки унитаза, достаточно добавить одно средство в стакан для ершика.

Поддерживать чистоту в туалете можно не только с помощью дорогой бытовой химии - иногда для этого достаточно обычного средства, которое есть почти на каждой кухне. Разберемся, как избавиться от застарелого налета в унитазе при помощи одного простого лайфхака.

Как отмыть унитаз внутри – лучшее средство профилактики

Едва ли не самое эффективное средство от налета в унитазе – добавление небольшого количества жидкости для мытья посуды в емкость, где хранится туалетный ершик. Это, казалось бы, незначительное изменение помогает уменьшить неприятный запах, образование налета и скопление бактерий внутри чаши.

С этим методом вам вообще не придется думать, чем отмыть унитаз от черного налета, хотя работает все до гениальности просто: когда ершик стоит не в обычной грязной воде, а в слабом растворе моющего средства, это средство регулярно попадает на поверхность унитаза и разъедает отложения еще даже до того, как они станут видны.

Такое его действие объясняется свойствами поверхностно-активных веществ, которые содержатся в любом средстве для мытья посуды: они расщепляют жиры и органические загрязнения, из-за чего свежие отложения хуже закрепляются на поверхности керамики.

По сути, на унитазе остается тонкая "скользкая" пленка, которая снижает скорость загрязнения – похожим образом моющее средство работает при мытье посуды.

Чем отмыть унитаз от налета – на что еще обратить внимание

Отдельная проблема связана даже не с тем, как отмыть унитаз, а с тем, в каких условиях находится главный инструмент для очистки – ершик. Дело в том, что контейнер из-под него редко моют регулярно, а внутри быстро появляется влажная среда, где накапливаются осадки и развивается неприятный запах.

Таким образом, добавление моющего средства не только помогает в том, как очистить унитаз от налета, но и частично сдерживает этот процесс: замедляет рост бактерий на самом ершике и помогает легче смывать свежие загрязнения.

При этом речь не идет о полной чистоте – контейнер все равно требует периодического мытья, просто делать это приходится реже.

Для лучшего результата в том, как отмыть унитаз народными средствами, обычно используют обычное средство для посуды без ароматических добавок и масел: в емкость добавляют небольшое количество жидкости и немного теплой воды, периодически обновляя раствор.

Этот способ не отменяет регулярное мытье унитаза и удаление известкового налета, а лишь помогает дольше поддерживать чистоту и снижает скорость загрязнения. Именно поэтому прием часто используют в местах с высокой нагрузкой – например, в гостиницах.

Если же вас интересует, как очистить унитаз от сильного известкового налета - у нас как раз был об этом материал.

