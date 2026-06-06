Вместо мировых звезд в России теперь с помпой встречают весьма сомнительных личностей.

Петербургский международный экономический форум, состоявшийся на этой неделе, продемонстрировал степень деградации, которой подверглась кремлевская пропаганда за последние десятилетия. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет британский обозреватель Овен Мэтьюз.

Автор напоминает, что в эпоху СССР Москва умело использовала так называемых "полезных идиотов" – западных знаменитостей, которые сознательно или неосознано помогали Москве распространять среди мировой аудитории положительный образ Советского Союза. Мэтьюз отмечает, что это были писатели, художники и философы мирового уровня, в частности Пабло Пикассо, Джордж Бернард Шоу, Джон Стейнбек, Андре Жид и Жан-Поль Сартр.

Причем Кремль прилагал усилия, чтобы эти люди действительно верили в преимущества советской системы и были искренними рупорами красной пропаганды. Как пишет Мэтьюз, для такого рода иностранных гостей устраивали тщательно срежиссированные поездки по Советскому Союзу, после которых западные знаменитости возвращались домой ярыми сторонниками коммунизма.

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"Завтра я покидаю эту землю надежды и возвращаюсь в наши западные страны – страны отчаяния", – писал в дневнике британский драматург Джордж Бернард Шоу, покидая СССР после поездки в 1931 году.

Однако современная Россия и близко не способна действовать такими методами и не может найти искренних "полезных идиотов" такого же уровня авторитетности, которые бы служили ее рупорами в мире. Вместо этого сегодня в Россию приезжают крайне сомнительные персонажи, которые не верят в "русский мир", а являются лишь "попутчиками" Кремля в своей ненависти к западному миру.

В доказательство этого Мэтьюз приводит список главных западных "звезд" нынешнего Петербургского форума: сторонница теорий заговора Кэндис Оуэнс, списанный посредственный актер Стивен Сигал, бывший инспектор ООН Скотт Риттер, отбывший наказание в США за сексуальные преступления, а также инфлюенсеры-женоненавистники Эндрю и Тристан Тейты, которым в Румынии и Великобритании предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях.

По мнению обозревателя, еще до 2022 года у Владимира Путина был гораздо более широкий круг сторонников среди европейских политиков, включая таких тяжеловесов европейской политики, как экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и французский политик Марин Ле Пен.

Теперь же, отмечает автор, попытки Кремля продемонстрировать поддержку Запада выглядят все более жалко и показывают, насколько деградировала "мягкая сила" России, что она уже не может привлечь даже "полуприличных идиотов".

"Сегодня Путин выглядит одиноким и все более смешным. Попытки Кремля продемонстрировать, что у него все еще есть друзья и сторонники на Западе, выглядят жалко, неловко и вызывают глубокое смущение. Это печальный показатель комплекса неполноценности России, что она все еще стремится к признанию со стороны западных людей – даже если это инфлюенсеры из TikTok, чудаки на стероидах и осужденные извращенцы", – резюмирует автор публикации.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, на Петербургском экономическом форуме некоторые представители российской элиты выразили редкое публичное беспокойство ситуацией в экономике и возвращением к советским практикам. Бизнес жалуется, что тотальный государственный контроль "убивает" технологическое лидерство и инновации, а "беспредел правоохранительной системы" стал вредным фоном для бизнеса.

Также мы рассказывали, что благодаря украинским ударам по глубокому тылу России, в частности вблизи Санкт-Петербурга, война перестает быть "далеким конфликтом" для жителей самых богатых российских городов. Состоятельные россияне начинают ощущать последствия войны на себе, а страх мобилизации все сильнее охватывает крупные города.

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