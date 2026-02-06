Календарь постов на 2025 год по новому стилю изменился после перехода православной церкви на новоюлианский стиль.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на обновленный календарь, и даты неподвижных праздников (то есть, фиксированные), а также некоторых постов сместились. Рассказываем, когда нужно поститься в 2026 году - многодневные и однодневные посты, а также сплошные седмицы по новому стилю и по старому.

Православный календарь постов на 2026 год

В православной традиции пост - это не просто ограничения в еде, а прежде всего время внутреннего очищения и работы над собой. В эти периоды верующие стараются отказаться от греховных поступков, излишних развлечений и пищи животного происхождения и, таким образом, укрепить силу воли и научиться управлять своими страстями.

В церковном календаре существуют как многодневные посты, так и однодневные. Кроме того, на протяжении года принято поститься по средам и пятницам - за исключением сплошных седмиц, когда пост отменяется.

Многодневные посты в 2026 году по новому и старому календарю:

Великий пост 2026 - с 23 февраля по 11 апреля - считается самым строгим и продолжительным в православной традиции. Он длится 48 дней и не имеет фиксированных дат, так как напрямую зависит от празднования Пасхи. Сроки этого поста совпадают как по новому, так и по старому стилю.

Пасха 2026 будет 12 апреля.

Петров пост 2026 - с 8 июня по 28 июня - начинается через неделю после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивается накануне праздника святых апостолов Петра и Павла. Поскольку дата Троицы, как и Пасхи, каждый год меняется, продолжительность этого поста всегда разная.

День святых Петра и Павла по новому календарю отмечается 29 июня, поэтому пост заканчивается 28 июня.

По старому стилю Петров пост будет продолжаться до 11 июля, так как праздник Петра и Павла в староцерковном календаре приходится на 12 июля.

Успенский пост 2026 - с 1 августа по 14 августа - длится две недели и предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы.

По новому стилю Успение отмечают 15 августа, поэтому пост соблюдается с 1 по 14 августа.

По старому календарю Успенский пост приходится на период с 14 по 27 августа, а сам праздник Успения отмечается 28 августа.

Рождественский пост 2026 (Филиппов) - с 15 ноября по 24 декабря, его продолжительность составляет 40 дней.

По старому стилю Рождественский пост соблюдают с 28 ноября по 6 января.

Однодневные посты длятся всего один день. В православном календаре их три:

Крещенский сочельник - 5 января (новый стиль) и 18 января (старый стиль);

- 5 января (новый стиль) и 18 января (старый стиль); Усекновение главы Иоанна Предтечи - 29 августа по новому календарю и 11 сентября по старому;

- 29 августа по новому календарю и 11 сентября по старому; Воздвижение Креста Господня - 14 сентября по новому стилю и 27 сентября по старому.

Сплошные седмицы - это периоды без поста, в это время его не соблюдают даже по средам и пятницам:

Святки - с 25 декабря по 5 января по новому стилю и с 7 по 18 января по старому;

Неделя мытаря и фарисея - с 10 февраля по 16 февраля;

Сырная неделя (Масленица) - с 16 февраля по 22 февраля;

Пасхальная неделя - с 13 апреля по 18 апреля;

Троицкая неделя - с 1 июня по 7 июня.

Напомним, что во время поста верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. При этом пост не является обязательным для детей, людей с хроническими заболеваниями, беременных и кормящих женщин, а также военнослужащих.

