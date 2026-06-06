До конца 2026 года по всему миру будет высокий риск погодных катаклизмов из-за Эль-Ниньо

В ООН предупреждают, что это явление в этот раз будет особенно сильным.

Климатическое агентство ООН предупредило о повышенном риске экстремальных погодных явлений в ближайшие недели и месяцы в связи с формирующимся явлением Эль-Ниньо, пишет Аljazeera.

Всемирная метеорологическая организация выпустила предупреждение, заявив, что существует высочайшая вероятность возникновения явления Эль-Ниньо летом или до ноября. Это явление характеризуется необычно высокими температурами поверхности моря в центральной и восточной части Тихого океана.

"Научные данные однозначны: явление Эль-Ниньо с вероятностью 90 процентов приближается к нам в ближайшие месяцы. Мир должен отнестись к этому как к неотложному климатическому предупреждению", – заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в видеообращении.

Видео дня

Эль-Ниньо происходит примерно каждые семь лет и длится около девяти-двенадцати месяцев. Помимо изменения температуры воды в океане оно также вызывает глобальные изменения в ветрах и давлении.

Эль-Ниньо может вызвать увеличение количества осадков в южных районах Южной Америки и Соединенных Штатов, в некоторых частях Африканского Рога и Центральной Азии. Он также может привести к засухе в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и некоторых частях Южной Азии, а также стимулировать образование ураганов в центральной и восточной части Тихого океана. Также это явление повышает риск лесных пожаров, которые могут быть более сильными и частыми.

Агентство ООН предсказало, что в этом году явление Эль-Ниньо будет "как минимум умеренным, а возможно, и сильным". Ученые достаточно уверены, что Эль-Ниньо наступит, но они все еще пытаются определить, когда это произойдет точно и насколько сильным будет явление.

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Напомним, что климатические модели показывают на усиление явления Эль-Ниньо в этом году. Подобное сильное явление сформировалось в 2015-2016 годах.

Ожидается, что в Азии установится более жаркая и сухая погода, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. В то же время в Северной и Южной Америке прогнозируется увеличение количества осадков.

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