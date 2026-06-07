Дата 7 июня оказалась очень богатой на праздники в Украине.

Дата 7 июня оказалась очень важной и насыщенной для украинцев - у нас отмечается не один праздник сегодня в Украине, а сразу четыре. Мы перечислили и кратко описали каждый из них, чтобы вы не упустили возможность поздравить близких. Отдельные торжества в это число также есть в международном и православном календаре.

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Какой сегодня праздник в мире

На планете в седьмое число лета проводится День солнцезащитных очков. Это не только модный аксессуар, но и незаменимое устройство для защиты глаз от вредного ультрафиолета. Организаторы этого события напоминают людям о важности ношения таких очков для предотвращения проблем со зрением.

Есть и многие другие международные праздники сегодня - День изобретения видеомагнитофона, День паркура, День шоколадного мороженого, День знаний про синдром Туретта, День краудфандинга и День людей, что одолели онкологию.

Какой сегодня праздник церковный

Украинские православные верующие после перехода на новый календарь стали чествовать 7 июня мученика Феодота Анкирского. По старому стилю праздник сегодня известен как Третье обретение головы Иоанна Крестителя.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране в эту дату есть три профессиональных праздника, и первый из них - День работников водного хозяйства. Он посвящается людям, которые обслуживают водохранилища, каналы и водопроводы по всей Украине.

Также сегодня празднуется День работников местной промышленности, с которым стоит поздравить сотрудников небольших региональных производств. Такие предприятия обеспечивают рабочими местами тысячи украинцев.

Третье рабочее торжество этой даты - День мелиоратора. Он установлен, чтобы почтить труд людей, занятых улучшением качества почвы с целью повышения её урожайности.

Также в первое воскресенье июня в Украине отмечается День города Симферополь. Поскольку в данный момент населенный пункт находится под российской оккупацией, официальных праздничных мероприятий не будет. Однако симферопольцы могут отметить событие в семейном кругу.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки считали опасной росу, которая выпадает 7 июня. Пока она не высохнет, на траву не выгоняли пастись скот, чтобы тот не заболел. Также про сегодняшнее число сложены некоторые приметы:

гром гремит - к жаркому июлю;

если на реке не раскрылись водяные лилии, то близится непогода;

рябина до сих пор не зацвела - к короткому и прохладному лету;

нет комаров вечером - к похолоданию.

Удачным по народным верованиям сегодня праздник считается для заготавливания зелени и лекарственных трав. Сорванные растения будут вдвойне полезными, чем обычно, но во время сбора на них не должно быть росы.

Что нельзя делать сегодня

Запреты дня частично объясняются тем, какой сегодня церковный праздник - нельзя ругаться матом, судить других, переедать и поддаваться вредным привычкам. Такие действия могут считаться греховными в православии. Ещё не стоит работать по дому, поскольку по воскресеньям христианам запрещается тяжелый труд. Также праздник 7 июня считается опасным из-за повышенного риска заболеть, поэтому не стоит сидеть на сквозняке и пить холодные напитки.

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