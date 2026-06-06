Названо 5 малоизвестных мест в Европе, которые каждый должен посетить хотя бы раз

Если Вам надоели толпы туристов, то эта подборка для Вас.

Крупные туристические центры, как Рим, Париж и Барселона, страдают от толп туристов, и бороться за место, чтобы просто сделать фото, очень изнурительно. В связи с этим путешественники начали искать не менее прекрасные, но не такие популярные места для отдыха.

Тайлер Фокс в своем блоге на Travel off path назвал малоизвестные места в Европе, куда стоит поехать, пока их незаполонили туристы.

Регион Загори, Греция

Спрятанное высоко в горах Пиндус на северо-западе Греции, это изолированное плато изобилует 46 невероятно хорошо сохранившимися каменными деревнями. Весь этот район отрезан от остального мира ущельем Викос, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий каньон в мире с учетом его ширины.

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Местные жители издавна строили сложные высокие арочные мосты, обходясь без цемента. Вы можете провести день, прогуливаясь по этим древним каменным тропам вниз к реке Войдоматис. Вода питается кристально чистыми источниками и круглый год имеет температуру 8,5°C.

Остров Сеня, Норвегия

Поскольку европейское лето в последнее время очень жаркое, то может возникнуть желание посетить Норвегию, в частности, остров Сеня, который расположен в 300 километрах к северу от полярного круга. Он предлагает зубчатые альпийские вершины и глубокие бирюзовые фьорды, как и знаменитые Лофотенские острова, но без толп туристов. Здесь стоит посетить скалы Хестен, откуда открывается лучший вид на Сеглу – огромный скальный монолит, обрывающийся отвесной стеной в ледяной океан.

Кстати, если вы решитесь посетить Сенью, то обязательно попробуйте скрей - особый вид мигрирующей арктической трески, которая проплывает более 1000 километров от Баренцева моря до вод вокруг острова.

Марвао, Португалия

Это средневековое поселение, окруженное стенами, расположенное на вершине огромной кварцитовой скалы высотой более 800 метров. Основанная в VIII веке, деревня полностью окружена гранитными стенами XIII века. Она выглядит как белоснежная крепость, парящая в облаках.

Банска-Штявница, Словакия

Банска-Штявница – город, буквально построенный внутри обрушившейся кальдеры древнего вулкана. Благодаря невероятному количеству серебра и золота, спрятанного в этой нестабильной породе, несколько веков назад он стал чрезвычайно богатым горнодобывающим центром. Когда жилы иссякли, город фактически застыл во времени. У них не было средств на модернизацию в XX веке, а это значит, что его великолепная готическая и ренессансная архитектура сохранилась в идеальном виде.

Чтобы в прошлом предотвратить затопление глубоких шахтных стволов, местные инженеры построили "Тайчи" – сеть из 60 искусственных озер. Сегодня, окруженные лесом озера служат идеальным местом для отдыха.

Полуостров Беара, Ирландия

Это суровая приморская Ирландия в своем лучшем проявлении. Вы можете проехать по извилистым серпантинам перевала Хили, прорезающих пустынную скалистую местность, где можно ехать километры, не встретив ни одной машины. На крайнем западном краю полуострова можно прокатиться на единственной в Ирландии канатной дороге, которая проходит над бурлящим Атлантическим океаном на остров Дурси. Также это прекрасное место, чтобы насладиться морепродуктами в местных пабах.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как сэкономить в путешествии по Ирландии.

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