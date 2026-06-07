В Вашингтоне нашли применение миллиардам долларов Ирана, – СМИ

Часть активов может быть использована для возмещения убытков, которые союзники США уже понесли в результате предыдущих действий Тегерана.

Соединенные Штаты могут использовать замороженные иранские активы для компенсации убытков своим союзникам в Персидском заливе. Такой вариант в настоящее время прорабатывает американская администрация. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По словам собеседника издания, Вашингтон рассматривает возможность направить иранские средства на восстановление инфраструктуры и ликвидацию последствий потенциальных атак Ирана на страны Персидского залива. Кроме того, часть активов может быть использована для возмещения убытков, которые союзники США уже понесли в результате предыдущих действий Тегерана.

Как утверждает источник, министр финансов США Скотт Бессент поручил специальной группе провести оценку убытков, которые Иран нанес партнерам Вашингтона в регионе.

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Именно на основе этих расчетов может определяться объем потенциальных выплат из замороженных иранских активов. Официально американские власти пока не объявляли о принятии окончательного решения относительно дальнейшей судьбы этих средств.

Тема замороженных иранских активов остается одной из главных в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Ультиматум Ирану по поводу замороженных активов

Накануне военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за вопроса о 24 млрд долларов заблокированных средств. По его словам, Иран требует перечисления 12 млрд долларов сразу после заключения временного соглашения с США, а еще 12 млрд долларов – на следующем этапе реализации договоренностей.

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