Лубинец сообщил о новой договоренности с российским омбудсменом

Речь идет о получении документов из российских архивов, необходимых для подтверждения трудового стажа, оформления пенсий и других социальных выплат.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о достижении договоренности с новой российской омбудсменкой Яной Лантратовой о прямом обмене официальными справками между соответствующими институтами двух стран.

По словам Лубинца, такая договоренность позволит упростить решение ряда гражданско-правовых вопросов для граждан Украины. В частности, речь идет о получении документов из российских архивов, необходимых для подтверждения трудового стажа, оформления пенсий и других социальных выплат.

Омбудсмен отметил, что из-за разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией подобные процедуры были существенно затруднены. В то же время российская сторона согласилась на прямой механизм взаимодействия между институтами омбудсменов. Украина также готова предоставлять аналогичные справки гражданам РФ, которые будут обращаться через российскую сторону.

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Кроме того, во время встречи Лубинец передал представителям РФ перечень исправительных колоний и следственных изоляторов, где, по данным украинской стороны, украинские военнопленные содержатся в самых плохих условиях.

По его словам, российская сторона предварительно выразила готовность в ближайшее время провести мониторинговые визиты в эти учреждения и информировать Украину о результатах проверок.

Отдельно украинская сторона предложила два дополнительных механизма контроля за соблюдением прав пленных. Первый предусматривает предоставление представителям Международного комитета Красного Креста доступа к украинским военнопленным в России. Второй – создание международной мониторинговой миссии с участием омбудсменов других государств.

Лубинец сообщил, что уже имеет перечень иностранных коллег, готовых присоединиться к такой инициативе. По его словам, Украина готова обеспечить аналогичный доступ к российским военнопленным на своей территории для соблюдения принципа паритетности.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы ненадлежащего медицинского обеспечения и питания украинских военнопленных. Омбудсмен подчеркнул, что о серьезных проблемах свидетельствует состояние украинских защитников после возвращения из плена, многие из которых потеряли десятки килограммов веса.

Последний обмен пленными с РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 5 июня состоялся обмен пленными с Россией. По его словам, домой вернулись воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это уже 75-й обмен пленными.

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