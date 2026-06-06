Разнесли целый арсенал: в СБУ раскрыли детали удара по Кронштадту

Взорванная нефтебаза на Кубани является важным тыловым узлом хранения и снабжения топливом российских оккупантов на южном и восточном направлениях фронта в Украине.

В ночь на 6 июня силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по объектам, где хранятся боеприпасы, проводится ремонт и обеспечение боевой готовности кораблей РФ в Балтийском море.

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook, удары нанесены по 15-му арсеналу военно-морского флота (ВМФ) РФ в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

"После успешной атаки на склады 15-го арсенала ВМФ РФ там наблюдаются пожар и вторичная детонация. На объекте хранятся ракеты и боеприпасы. В местных чатах сообщают о возможной эвакуации жителей прилегающих населенных пунктов", – уточнили в СБУ.

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Военные добавили, что зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода.

Как подчеркнули в СБУ, все эти военные объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки врага в Балтийском море.

На территории нефтебазы "Усть-Лабинск" зафиксирован ряд взрывов, после которых начался масштабный пожар. Огнем охвачено как минимум три резервуара с нефтепродуктами.

Как известно, эта нефтебаза является важным тыловым узлом хранения и снабжения топливом российских войск на южном и восточном направлениях.

"Подобные спецоперации ослабляют Балтийский флот противника. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей. Их вывод из строя затрудняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности России действовать в Балтийском регионе", – отмечается в сообщении.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня несколько областей России и временно оккупированные территории Украины подверглись массированной атаке беспилотников, в результате которой возникли пожары на нефтебазах, а также зафиксировано поражение портовой инфраструктуры.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, удары по российской территории наносятся, поскольку российский диктатор Владимир Путин "хочет воевать".

Зеленский добавил, что России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни, иначе любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ.

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