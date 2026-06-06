Мужчина с металлоискателем нашел золотое римское кольцо просто среди поля в Англии

Этому счастливчику повезло найти настоящий старинный клад на этом же поле, только годом ранее.

Мужчина, любивший поохотиться на древности с металлоискателем, обнаружил "необыкновенное" римское золотое кольцо просто в поле на юго-западе Англии.

Кольцо теперь приобретено Юго-западным фондом наследия и выставлено в Музее Сомерсета, пишет CNN. Отмечается, что необычно большое и прекрасно выполненное кольцо весит 48 граммов. Центральным элементом является драгоценный камень с выгравированным изображением Виктории, богини победы, на колеснице с двумя лошадьми.

68-летний счастливчик поделился с изданием, что годом ранее обнаружил на этом же поле клад римских монет. "Найти клад – мечта каждого кладоискателя", - прокомментировал мужчина.

Видео дня

За обе эти находки мужчина получил от властей $26 200 вознаграждения.

В пресс-релизе Юго-западного фонда древнеримское кольцо назвали "необыкновенным" и "беспрецедентным" открытием для Великобритании.

Амаль Хрейше, куратор фонда, заявила что кольцо "великолепное":

"Мы думаем, что оно принадлежало кому-то богатому, возможно, кому-то из местной администрации или, возможно, владельцу фермерского поместья в южном Сомерсете, который в тот период был довольно богатым районом. Там было много вилл и садовых усадьб, и через него проходила Фосс-Уэй (римская дорога), поэтому торговля там процветала".

Другие новости о находках

Недавно в Чехии строители неожиданно нашли сотни золотых и серебряных монет, которым 2200 лет Ученые просто потрясены невероятной находкой.

А в Шотландии нашли редчайший фрагмент аппарата для производства виски.

Вас также могут заинтересовать новости: