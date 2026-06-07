Китай объявил о проведении морской спецоперации вблизи Тайваня

Операция направлена на расширение возможностей патрулирования в открытом море, усиление правоохранительной деятельности и контроль за движением судов

Китай начал специальную морскую операцию в водах к востоку от Тайваня. В Пекине заявили, что ее целью является усиление контроля за судоходством, обеспечение соблюдения морского законодательства и защита национальных интересов страны.

О начале операции объявило Министерство транспорта КНР. К мероприятиям привлечены морские службы провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря.

В китайских властях пояснили, что операция направлена на расширение возможностей патрулирования в открытом море, усиление правоохранительной деятельности и контроль движения судов в стратегически важных районах.

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"Цель этой операции – полное осуществление полномочий по обеспечению соблюдения морского административного права страны, усиление возможностей глубоководного патрулирования и правоохранительной деятельности, а также контроля за движением судов в ключевых водах, обеспечение безопасности морского судоходства и защита национальных интересов", – заявили в Министерстве транспорта Китая.

Решение Пекина прозвучало после заявлений Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морских границ в районе к востоку от Тайваня. Китай расценил такие шаги как нарушение своих морских прав и территориальных интересов.

КНР считает Тайвань частью своей территории и настаивает на своих претензиях в отношении ряда морских зон в регионе. Часть акваторий, которые обсуждают Токио и Манила, пересекается с районами, на которые претендует Пекин.

Напряженность вокруг Тайваня растет

Еще 1 июня китайская береговая охрана направила корабли для патрулирования вблизи Тайваня, демонстрируя недовольство действиями соседних государств.

В последние месяцы активность Китая вокруг Тайваня заметно возросла. В конце мая тайваньские военные уже сообщали об очередных боевых патрулированиях китайских сил вблизи острова.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Тайвань является "главным риском" для двусторонних отношений между странами и призвал Вашингтон "сделать правильный выбор".

Через несколько недель после этой беседы президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает независимость Тайваня, и подчеркнул необходимость сохранения статус-кво в отношениях с Китаем.

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