Чем опрыскать клубнику от долгоносика: как спасти урожай, когда жук уже хозяйничает

Разбираемся, как быстро избавиться от долгоносиков и какие методы действительно помогают защитить кусты.

Долгоносик на клубнике - это всегда гонка со временем. Упустил момент до цветения - и уже нельзя брызгать чем попало: пчелы, открытые цветки, ягоды на подходе. Приходится выбирать аккуратно.

Поэтому вопрос, какой препарат лучше от долгоносика, звучит по-разному в зависимости от того, что сейчас происходит на грядке: кусты только бутонятся, цветение в разгаре или ягоды уже завязались.

В каждом случае - свои варианты. Разбираемся по порядку.

Чем обработать клубнику от долгоносика во время цветения и после

Быстро избавиться от долгоносика на ягоде - это значить успеть раньше, чем жук отложит яйца в бутоны. Все остальное - это уже не "быстро", а попытка исправить то, что случилось.

Рабочая схема против долгоносика до цветения выглядит так: первую обработку клубники проводят как только бутоны только-только начинают формироваться, вторую - через 8-10 дней.

Если же до цветения провести обработку не получилось, то после нужно действовать очень аккуратно - чтобы не убить пчел и не закладывать небезопасный урожай.

Во время массового цветения инсектициды широкого спектра с высокой токсичностью по отношению к пчелам использовать нельзя, допустимы лишь народные рецепты, а после цветения - биопрепараты с коротким сроком ожидания.

Из биопрепаратов в продаже в Украине есть "Актофіт" и "Фітоверм" - они не токсичны для теплокровных и не вызывают привыкания у вредителей. Но для пчел они умеренно опасны, поэтому ими не рекомендуется проводить обработку во время цветения.

Народные средства от долгоносика на клубнике

Народные средства эффективны на ранних этапах заражения, но их действие временное. Разовая обработка не спасет - нужно регулярное применение. Если жук уже "хозяйничает" вовсю, одним настоем полыни ситуацию не переломить. Но, как часть системы, когда "химия" под запретом, - это разумный выбор.

Зола

Зола от долгоносика на клубнике - известное средство. Готовят такой настой: 3 кг золы залить ведром (10 л) кипятка, добавить 40 г мыла (хозяйственного, измельчить), хорошо перемешать.

Через 12 часов перемешать еще раз, процедить и опрыскать, через несколько дней обработку повторить.

Луковая шелуха

Заполнить трехлитровую банку шелухой на треть, долить теплой водой до краев. Поставить в темное место на 2 дня.

После процедить, долить наполовину воды + 30 г измельченного мыла и опрыскать.

Чесночный настой

150-250 г измельченного чеснока (сами головки) залить ведром воды (10 л) и дать настояться 24 часа. Затем процедить, добавить для прилипания 50 г мыла и опрыскать кусты.

Настой полыни

1 кг подвяленной травы залить 4 л обычной воды и прокипятить в течение 10 минут. После процедить, добавить еще воды, чтобы получилось 10 л, положить 1/4 куска измельченного мыла. Опрыскивать по листьям, лучше до или после цветения, так как резкий запах отпугивает пчел.

Горчица

100 г горчичного порошка растворить в 3 л воды, настоять 2-3 часа, процедить, опрыскать кусты по листьям. Это один из немногих народных вариантов, допустимых в период цветения.

Йод

1 чайную ложку йода растворить в 5 л воды, опрыскивать утром или вечером, не под прямым солнцем. Допустимо в период цветения.

Параллельно можно собирать жуков - ранним утром, пока холодно и насекомые малоподвижны, нужно встряхнуть кусты над белой тканью или пленкой. Жук падает, его уничтожают.

Чеснок между кустами клубники и бархатцы по краю грядки выглядят красиво, но жук на них не реагирует так, как хотелось бы. Поэтому эти хитрости могут лишь идти как дополнение к основной обработке.

Небольшой совет на будущее: осенью, после уборки урожая, рыхлите почву под кустами на глубину 8-10 см. Долгоносик зимует в верхнем слое грунта, и рыхление нарушает его укрытие.

