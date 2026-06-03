Ежи приносят огромную пользу хозяйству, поэтому рекомендуется оставить для них угощение.

Ежи - не только милые животные, но и лучшие друзья любого дачника. В детских книгах этих зверьков часто изображают с грибами и фруктами на иголках. На самом деле это миф: данный вид является умелым хищником, и именно за свои охотничьи навыки так ценится фермерами. Чтобы ценный помощник завелся и у вас, запомните, какие запахи привлекают ежей.

Чем полезен ёжик на участке

В саду и на огороде ежи выступают в качестве санитаров. Они съедают вредных для посевов насекомых, слизней, улиток, гусениц и многих других вредителей. Изредка зверь даже может поймать мышь или змею. Поэтому его помощь на участке никогда не будет лишней.

Зная, чем полезен еж в саду, стоит также помнить о возможных недостатках его наличия на участке. Во-первых, ежи переносят бешенство, а также сами по себе больно кусаются. Поэтому не беспокойте животное и не берите его на руки. Во-вторых, они могут съедать яйца, поэтому владельцам кур-несушек стоит делать гнезда на возвышенности.

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Чем привлечь ежей на участок

Ежи питаются в основном белковой пищей. Они отлично находят себе пропитание самостоятельно, но также могут прийти на лакомство. Благодаря острому нюху лесные гости издалека чувствуют запах мяса. Чтобы привлечь их внимание, оставляйте среди травы кошачий корм, вареные яйца или отварное куриное филе. Особенно важно давать угощение во второй половине осени, когда животные набирают жир для спячки.

Ещё один надежный способ, как привлечь ежей на участок - оставить им воду. Как и все живые существа, эти животные нуждаются в питье. Жидкость нужно налить в невысокую плоскую миску, чтобы колючий помощник легко её достал. Ежи будут очень благодарны за такую поилку, особенно в жаркие летние дни.

Чтобы звери не только посещали ваш участок, но и остались в нем жить, предоставьте им удобную жилплощадь - отдельный деревянный домик. Он будет служить местом для ночлега и выведения потомства, а зимой еж может остаться в нем для спячки.

Вы можете смастерить домик для ежа своими руками или купить готовый. Поставьте его в укромном и затененном участке сада. Эту территорию не стоит обрабатывать пестицидами и химикатами, иначе зверьки могут отравиться.

Можно ли ежам молоко

Отдельно поговорим о молоке - именно им часто угощают ежей. Однако это распространенный и очень опасный для животных миф. Ни в коем случае не оставляйте такое угощение на участке. Молочные продукты - яд для ежей, способный убить их.

К сожалению, сами зверьки об этом не знают и охотно пьют предоставленное лакомство. Именно из-за этого появилось данное заблуждение. Но его сторонники не знают, что будет, если дать ежу молоко. Организм взрослой особи не может переваривать лактозу, поэтому у животного возникнет диарея, вздутие и тяжелое расстройство желудка. Впоследствии он может погибнуть.

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