'Его беспокоило именно эта мысль': Шэрон Стоун призналась, из-за чего развелась с мужем

Актриса прожила в браке почти 15 лет.

Голливудская актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину развода со вторым мужем.

К слову, звезда фильма "Основной инстинкт" прожила в браке с журналистом Филом Бронштейном около 15 лет. Но в начале 2004 года пара рассталась, однако официально не раскрывала подробностей. На днях в подкасте Дэвида Баньо актриса рассказала правду. Она отметила, что в начале 2000-х врачи обнаружили у нее новообразование в груди. Из-за риска онкологии медики предложили ей сделать операцию, на которую Шэрон согласилась. Однако это решение не сильно поддержал ее избранник.

"Мой муж сказал: "Это смешно", встал и вышел из комнаты. Он был в ярости из-за того, что мне придется удалить грудь. Его беспокоила именно эта мысль, а не то, что потенциальный рак может стоить мне жизни", – заявила Стоун.

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Актриса добавила, что эти слова ее очень поразили в тот момент. Актриса почувствовала, что не имеет поддержки со стороны мужа и не хочет продолжать быть с ним дальше. К слову, операция у Шэрон прошла успешно, а впоследствии стало известно, что опухоли не были злокачественными.

Напомним, ранее Шэрон Стоун появилась с огромным синяком под глазом.

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