Флагманская авиакомпания Финляндии готовится запустить новую услугу в своих самолетах

Авиакомпания рассматривает сразу несколько проектов.

Финская компания Finnair планирует запустить интерне на борту своих самолетов. Авиаперевозчик ведет переговоры с проектами Starlink от SpaceX и Leo от Amazon об оснащении парка самолетов бортовым Wi-Fi.

Издание Bloomberg пишет, что флагманская авиакомпания Финляндии рассчитывает разработать план по внедрению Wi-Fi в этом году, хотя пока рано говорить о том, когда может быть объявлено решение.

"Мы ведем переговоры со всеми поставщиками услуг. Это дает нам отличную возможность оценить, какая платформа связи будет актуальна в будущем", - сообщил генеральный директор Finnair Туркка Куусисто.

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Starlink стал популярным выбором для авиакомпаний, желающих иметь на борту высокоскоростной доступ в Интернет. В прошлом году компании от Emirates до Deutsche Lufthansa AG и United Airlines Holdings Inc. выбрали SpaceX для предоставления такой услуги. Другие выбрали предложение Amazon, в том числе Delta Air Lines Inc.

По словам Куусисто, спрос на рейсы из Европы в Азию "достаточно высок", поэтому Finnair выигрывает от того, что путешественники предпочитают летать этой авиакомпанией на фоне войны на Ближнем Востоке. Между тем спрос на рейсы в США остался на прежнем уровне, добавил он.

Представитель авиакомпании заверил, что у Finnair по-прежнему оптимистичные прогнозы в отношении запасов авиационного топлива на летний сезон, но продолжительная война в Иране означает, что риск сбоев в поставках возрастает.

Wi-Fi в самолетах - главные новости

Еще в октябре 2020 года компания SpaceX заявила о намерении запустить сервис Starlink Aviation для самолетов. Тогда заявлялось, что услуга будет обеспечивать скорость передачи данных до 350 Мбит/с на каждом самолете с терминалом Starlink. Этого хватит для онлайн-игр и видеозвонков.

Уже в октябре 2023 года швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines заявила, что сделает доступ в интернет в самолете бесплатным для всех пассажиров.

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