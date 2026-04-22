Ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние 10 месяцев, - Зеленский

Президент подчеркнул, что очень важно поддерживать боевой дух солдат.

Эта зима была очень тяжелой для Украины, но сейчас ситуация на фронте лучше, чем за последние 10 месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Buitenhof на нидерландском телевидении.

Он поделился, что регулярно посещает передовую, чтобы лично общаться с военными и узнавать об их потребностях. Президент подчеркнул, что очень важно поддерживать боевой дух солдат.

"Я очень благодарен нашим солдатам и хочу поддержать их всем, чем могу. Конечно, они ждут от меня военной поддержки, прежде всего. Конечно, я сам время от времени езжу на передовую, чтобы узнать, что происходит, какие у них потребности... Это важно, это поднимает им боевой дух," - рассказал Зеленский.

Видео дня

Президент отметил, что солдаты устали, но они сильны. По его словам, сейчас боевой дух довольно высокий.

Позиция Украины на поле боя сейчас сильнейшая за последний год

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что позиция на поле боя для Украины сейчас является самой сильной и прочной за последний год. Он отметил, что благодаря активному применению дронов ВСУ удалось нивелировать преимущество врага в личном составе.

По словам Сибиги, лишение россиян определяющего фактора живой силы ведет к укреплению украинских переговорных позиций.

Вас также могут заинтересовать новости: