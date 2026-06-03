Для хорошего роста и урожайности у огурцов нужно обрезать некоторые побеги и прищипывать верхушку стебля.

В выращивании огурцов существует ряд особенностей, которые отличают их от других культур и при этом непосредственно влияют на урожайность и качество плодов. Так, например, их посадки нужно обязательно "прищипывать", поскольку от этого зависит, пустит ли растение больше энергии на плодоношение или на наращивание листвы.

Разберемся, что нужно обрывать у огурцов, чтобы был хороший урожай, а также как и когда лучше проводить эту процедуру.

Как правильно прищипывать огурцы – какие побеги укоротить

Процедура прищипывания заключается в удалении верхушки побега или боковых плетей для правильного формирования куста. Основная цель этого приема – перенаправить питание растения с роста стеблей на формирование завязей, что, кстати, особенно важно для тепличных и сортовых огурцов, которые часто ветвятся.

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Понять, когда прищипывать верхушку у огурцов, можно по количеству настоящих листьев – их должно быть где-то 5–7 штук. В это время прищипывается именно главный стебель, что, в свою очередь, улучшает развитие боковых побегов с цветками.

Затем нужно контролировать рост боковых плетей, не допуская их сильного загущения. Лучше оставлять побеги длиной от 20 до 40 сантиметров, прищипывая их верхушки после образования 2–3 завязей, чтобы растение не расходовало силы на излишнюю зеленую массу.

Также, что касается того, где прищипывать огурцы, особое внимание следует уделить так называемым "пустоцветам" и просто слабым побегам, которые не могут формировать плоды. Если вовремя удалить эти элементы, вы не только снизите нагрузку на растение, но и предотвратите его загущение (которое зачастую ведет к развитию заболеваний).

Наконец, следует позаботиться об инструменте, так как прищипывать огурцы нужно с особенной аккуратностью. Посадки очень чувствительны к механическим травмам и быстро реагируют на них замедлением роста, поэтому любые повреждения должны быть минимальными.

В итоге, зная, как правильно прищипывать огурцы, чтобы был хороший урожай, вы сможете заранее сформировать компактный, хорошо освещенный куст, который будет направлять все свои ресурсы на самое важное - формирование плодов.

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