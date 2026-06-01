Летом окрошка - одно из самых популярных блюд, но этот вариант заметно отличается от привычного.

Секрет этого блюда - в большом количестве зелени, особой подготовке картофеля и необычной заправке с горчицей, лимонным соком и мятой.

Благодаря этим хитростям оно получается густым, насыщенным и невероятно ароматным.

Рассказываем, как готовится окрошка на кефире - "По-царски".

Окрошка - рецепт на кефире с мятой и лимонным соком

Эта окрошка на сметане и кефире выходит настолько сытной, что ложка буквально стоит в тарелке. Картофель здесь не просто нарезают, а слегка разминают вместе с зеленью, а редис натирают на терке для более нежной текстуры. Освежающую нотку придает мята, а горчица и лимонный сок делают вкус ярче и выразительнее.

Окрошка - ингредиенты:

зеленый лук - 1 пучок;

укроп - 1 пучок;

петрушка - 1 пучок;

кинза - 1 пучок;

мята – 2-3 веточки;

картофель отварной - 400 г;

яйца вареные - 4 шт ;

ветчина - 70 г;

вареная колбаса - 150 г;

огурцы свежие - 200 г;

редис - 100 г;

сметана - 100 г;

горчица - 2 ч. л. с горкой;

лимонный сок - 2 ст. л.;

кефир - 1 л;

лед - 2 лотка;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу.

Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу и листья мяты мелко нарезать, переложить в большую миску. Добавить немного соли и слегка размять зелень толкушкой, чтобы она пустила сок и стала более ароматной. Положить отварной картофель крупными кусками к зелени и аккуратно размять толкушкой до состояния небольших кусочков, не превращая в пюре.

Вареные яйца мелко нарезать вместе с желтками. Добавить в миску, туда же положить мелко нарезанные ветчину и вареную колбасу. Свежие огурцы нарезать небольшими кубиками и добавить к остальным ингредиентам. Положить редис, предварительно натертый на крупной терке. Добавить сметану, горчицу и лимонный сок.

Перемешать содержимое миски до равномерного распределения заправки. Положить в окрошку лед, добавить кефир и тщательно перемешать.

Посолить и поперчить по вкусу - окрошка по-украински на кефире готова. Подавать ее нужно сразу после приготовления, при желании украсив блюдо свежими листочками мяты.

