Окрошка - как приготовить первое блюдо

Секрет этого блюда - в большом количестве зелени, особой подготовке картофеля и необычной заправке с горчицей, лимонным соком и мятой.

Благодаря этим хитростям оно получается густым, насыщенным и невероятно ароматным.

Рассказываем, как готовится окрошка на кефире - "По-царски".

Окрошка - рецепт на кефире с мятой и лимонным соком

Эта окрошка на сметане и кефире выходит настолько сытной, что ложка буквально стоит в тарелке. Картофель здесь не просто нарезают, а слегка разминают вместе с зеленью, а редис натирают на терке для более нежной текстуры. Освежающую нотку придает мята, а горчица и лимонный сок делают вкус ярче и выразительнее.

Окрошка - ингредиенты: 

  • зеленый лук - 1 пучок;
  • укроп - 1 пучок; 
  • петрушка - 1 пучок; 
  • кинза - 1 пучок; 
  • мята – 2-3 веточки;
  • картофель отварной - 400 г; 
  • яйца вареные - 4 шт ; 
  • ветчина - 70 г; 
  • вареная колбаса - 150 г;
  • огурцы свежие - 200 г; 
  • редис - 100 г; 
  • сметана - 100 г; 
  • горчица - 2 ч. л. с горкой;
  • лимонный сок - 2 ст. л.; 
  • кефир - 1 л;
  • лед - 2 лотка;
  • соль - по вкусу; 
  • черный молотый перец - по вкусу. 

Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу и листья мяты мелко нарезать, переложить в большую миску. Добавить немного соли и слегка размять зелень толкушкой, чтобы она пустила сок и стала более ароматной. Положить отварной картофель крупными кусками к зелени и аккуратно размять толкушкой до состояния небольших кусочков, не превращая в пюре.

Вареные яйца мелко нарезать вместе с желтками. Добавить в миску, туда же положить мелко нарезанные ветчину и вареную колбасу. Свежие огурцы нарезать небольшими кубиками и добавить к остальным ингредиентам. Положить редис, предварительно натертый на крупной терке. Добавить сметану, горчицу и лимонный сок.

Перемешать содержимое миски до равномерного распределения заправки. Положить в окрошку лед, добавить кефир и тщательно перемешать.

Посолить и поперчить по вкусу - окрошка по-украински на кефире готова. Подавать ее нужно сразу после приготовления, при желании украсив блюдо свежими листочками мяты.

