Секрет этого блюда - в большом количестве зелени, особой подготовке картофеля и необычной заправке с горчицей, лимонным соком и мятой.
Благодаря этим хитростям оно получается густым, насыщенным и невероятно ароматным.
Рассказываем, как готовится окрошка на кефире - "По-царски".
Окрошка - рецепт на кефире с мятой и лимонным соком
Эта окрошка на сметане и кефире выходит настолько сытной, что ложка буквально стоит в тарелке. Картофель здесь не просто нарезают, а слегка разминают вместе с зеленью, а редис натирают на терке для более нежной текстуры. Освежающую нотку придает мята, а горчица и лимонный сок делают вкус ярче и выразительнее.
Окрошка - ингредиенты:
- зеленый лук - 1 пучок;
- укроп - 1 пучок;
- петрушка - 1 пучок;
- кинза - 1 пучок;
- мята – 2-3 веточки;
- картофель отварной - 400 г;
- яйца вареные - 4 шт ;
- ветчина - 70 г;
- вареная колбаса - 150 г;
- огурцы свежие - 200 г;
- редис - 100 г;
- сметана - 100 г;
- горчица - 2 ч. л. с горкой;
- лимонный сок - 2 ст. л.;
- кефир - 1 л;
- лед - 2 лотка;
- соль - по вкусу;
- черный молотый перец - по вкусу.
Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу и листья мяты мелко нарезать, переложить в большую миску. Добавить немного соли и слегка размять зелень толкушкой, чтобы она пустила сок и стала более ароматной. Положить отварной картофель крупными кусками к зелени и аккуратно размять толкушкой до состояния небольших кусочков, не превращая в пюре.
Вареные яйца мелко нарезать вместе с желтками. Добавить в миску, туда же положить мелко нарезанные ветчину и вареную колбасу. Свежие огурцы нарезать небольшими кубиками и добавить к остальным ингредиентам. Положить редис, предварительно натертый на крупной терке. Добавить сметану, горчицу и лимонный сок.
Перемешать содержимое миски до равномерного распределения заправки. Положить в окрошку лед, добавить кефир и тщательно перемешать.
Посолить и поперчить по вкусу - окрошка по-украински на кефире готова. Подавать ее нужно сразу после приготовления, при желании украсив блюдо свежими листочками мяты.
Ранее мы рассказывали, как готовят настоящий слобожанский борщ - рецепт с мясом.