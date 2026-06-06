Сорванные с чеснока стрелки можно использовать в салатах, соусах и яичнице.

В июне наступает время, когда домашний чеснок пускает стрелки, а дачники их срезают. Таким образом растение выращивает семена. Фермерам эти трубочки только мешают, поэтому они сразу от них избавляются. Зато опытные кулинары точно знают, для чего полезны чесночные стрелки - это ценный сезонный деликатес. После приготовления они обретают приятный вкус с выраженным пряным ароматом.

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Что надо делать со стрелками чеснока

Трубки чеснока после удаления не стоит выбрасывать. Они не только вкусные, но и целебные - аллицин в их составе является природным антибиотиком и врагом инфекций, а флавониды борются с воспалениями и поддерживают иммунитет. Очень полезны чесночные стрелки также для сердечно-сосудистой системы.

Однако продукт также может навредить. В число тех, кому нельзя чесночные стрелки, входят те, кому противопоказан и обычный чеснок. Это люди с язвой, гастритом, панкреатитом и другими заболеваниями, при которых исключается острая пища.

Все рецепты из трубочек чеснок невозможно перечислить, ведь продукт можно добавить практически в любое блюдо. Предлагаем вам 10 способов приготовить чесночные трубочки:

порубите свежими и посыпьте бутерброды;

добавьте в суп вместо зажарки;

пожарьте с яичницей;

вмешайте в овощной салат;

сделайте с ними чесночный соус;

высушите и используйте как приправу;

всыпьте в тесто и сделайте соленые оладьи;

подмешайте в начинку для пирожков с луком;

замаринуйте на зиму (мы расскажем далее, как это сделать);

приготовьте салат по-корейски (рецепт есть ниже).

Очень вкусные такие трубочки и просто в жареном виде, с небольшим количеством сливочного масла. Если сомневаетесь, нужно ли отваривать стрелки чеснока перед жаркой, то делать этого не стоит, так что блюдо готовится всего за пару минут.

Чесночные стрелки маринованные

Из таких трубочек можно сделать оригинальную закуску на зиму. В маринованном виде стрелки становятся упругими и легко жуются, сохраняя при этом острый привкус. Их можно подавать к мясу, картошке и другим гарнирам, а также есть в привкуску с алкоголем.

На три поллитровые банки вам понадобятся следующие ингредиенты:

полкилограмма чесночных стрелок;

семьсот миллилитров воды;

четыре столовые ложки уксуса;

три лавровых листа;

шесть горошин перца;

сто граммов сахара;

две столовые ложки соли.

Перед приготовлением заранее простерилизуйте банки - удобнее всего это делать, если налить на дно немного воды и поставить емкость на пару минут в микроволновку. Крышки тоже обработайте.

Стрелки промойте под проточной водой и нарежьте на кусочки желаемой длины. Плотно разложите по банкам и залейте кипятком. Прикройте крышками и подождите 15 минут. Затем слейте жидкость в кастрюлю, добавьте лавровые листы, уксус, перец, сахар и соль. Доведите маринад до кипения.

Снова залейте стрелки кипящей жидкостью. Также выложите в банки по одному лавровому листу и по два перца из жидкости. Плотно закрутите крышками и накройте консервацию теплым пледом. Когда чесночные стрелки на зиму полностью остынут, можно переносить их в место постоянного хранения.

Чесночные стрелки по-корейски

Полезная и в меру пряная закуска готовится из моркови, трубочек чеснока и специй. В данном блюде продукт лучше всего раскрывает свои вкусовые свойства. Список ингредиентов выглядит так:

одна крупная морковь;

четыреста граммов стрелок чеснока;

две чайные ложки корейской приправы;

чайная ложка уксуса;

чайная ложка сахара;

столовая ложка масла;

щепотка соли;

кунжут для украшения.

На плите доведите до кипения кастрюлю с водой. Промойте стрелки и нарежьте брусочками длиной около 3 сантиметров. Положите в кипящую воду и варите 3 минуты. Затем сразу промойте под краном.

Масло разогрейте на сковороде. Выложите туда стрелки и обжаривайте 5 минут при постоянном помешивании. Морковь натрите на корейской терке. Перемешайте с трубочками, солью, сахаром, приправой, уксусом. Если хотите сделать более острые чесночные стрелки, рецепт можно дополнить порошком перца чили. Готовый салат оставьте на ночь промариноваться и посыпьте кунжутом при подаче.

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