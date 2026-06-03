Пятна и пожелтения на листьях кабачков могут свидетельствовать о заболевании, но от него еще можно избавиться.

Одной из самых распространенных болезней кабачков является мучнистая роса. Появляется она, как правило, когда днем уже становится тепло, а ночи еще остаются довольно прохладными. При этом без своевременных мер белый мучнистый налет быстро распространяется по листьям, ослабляя растение и значительно снижая урожайность.

Разберемся, как убрать мучнистую росу с кабачков и какое средство помогает в этом лучше всего.

Как обработать кабачки от мучнистой росы – эффективные средства

Первые симптомы мучнистой росы проявляются в виде белых пятен на листьях. Со временем они уплотняются, забирая у растения энергию, которая бы в ином случае пошла на формирование плодов.

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Самое эффективное средство от мучнистой росы на сегодняшний день – это современные фунгициды, особенно, содержащие пенконазол, дифеноконазол и серу.

Так, среди того, чем обработать кабачки от белого налёта, выделяются производители "Топаз", "Скор", "Дискор" а также препараты коллоидной серы. Они могут остановить развитие грибка даже после появления первых признаков заболевания.

Впрочем, следует иметь в виду, что одной обработки от мучнистой росы на кабачках, как правило, недостаточно. Рекомендуется сначала удалить сильно поврежденные листья, после чего обильно опрыскать растение выбранным препаратом. Повторная обработка проводится через 7–10 дней.

Также для повышения эффективности специалисты советуют чередовать препараты с разным действующим веществом, так как грибок может развить устойчивость к одному и тому же средству.

Из более щадящих методов, хорошо себя зарекомендовал йод от мучнистой росы на кабачках. Однако его используют только в профилактических целях или на начальной стадии заражения. Обычно применяется раствор йода с молоком или сывороткой. Но снова-таки, при сильном распространении болезни на кусте полагаться только на йод не стоит.

Ранее мы писали, какие кабачки лучше сажать для вкусного урожая.

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