Американец создал суперкар из дерева, способный разгоняться свыше 300 км/ч (видео)

Splinter является не просто художественным проектом, а настоящим автомобилем.

Мужчина из Северной Каролины в США создал необычный суперкар, который почти полностью изготовлен из дерева. Он посвятил этому проекту 20 000 рабочих часов, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что суперкар получил название Splinter. Его создал аспирант Джо Хармон.

Интересно то, что Splinter является не просто художественным проектом, а настоящим автомобилем, который, по словам Хармона, способен развивать скорость до 322 км/ч.

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Мужчина рассказал, что идея создать такой суперкар появилась в 2006 году, когда он изучал промышленный дизайн в Университете штата Северная Каролина. Он начал воплощать свою мечту в реальность в середине 2008 года.

В результате Хармон создал автомобиль весом 1134 кг, что гораздо легче многих современных суперкаров. Мужчина оснастил свое авто двигателем Cadillac Northstar V8.

Хармон поделился, что в конструкции использовано 20 различных пород дерева. Например, кузов изготовлен из вишни, а шасси и подвеска – из клена, дуба, гикори и ясеня.

Каждое колесо суперкара состоит из 300 отдельных компонентов, включая алюминиевые наружные оболочки и деревянную центральную часть.

"Когда мы закончили с колесами, я не думал, что у нас когда-нибудь получится доделать остальную часть машины, потому что на колеса ушло очень много времени", - признался Хармон.

В США культовый Ford Mustang "скрестили" с электрокаром Tesla

Ранее основатель Calimotive Яро Щербанюк решил переоборудовать классический Ford Mustang 1966 года в электромобиль. Автомобиль даже получил систему автономного вождения Tesla Full Self-Driving.

"Донорами" для этого проекта стал электрический пикап Tesla Cybertruck и электрокар Tesla Model 3. Автомобиль получил камеры от Tesla, а стоимость переоборудования составила 40 000 долларов.

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