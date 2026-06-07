Через полмира за любовью: американка дала 7 советов женщинам, как избежать ошибок

Она не жалеет о своем переезде, но считает, что эти семь советов могли бы значительно облегчить первые годы жизни за границей.

Почти десять лет назад американка Эшлин Освальт решила кардинально изменить свою жизнь. После знакомства с мужчиной своей мечты она покинула родной Чикаго и переехала в Новую Зеландию. Сегодня женщина говорит, что не жалеет об этом шаге, однако если бы могла вернуться назад, многое сделала бы по-другому.

В колонке для Business Insider она поделилась семью советами для тех, кто планирует переезд в другую страну.

1. Изучать новое место жительства еще до переезда

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Эшлин признается, что почти ничего не знала о Новой Зеландии до переезда. Она намеренно избегала каких-либо исследований, опасаясь найти что-то, что заставит ее усомниться в правильности решения.

Однако после переезда это сыграло против нее. Женщина чувствовала себя растерянной и оторванной от новой среды. Теперь она убеждена, что к переезду стоит относиться так же, как к путешествию: изучать город, местные особенности и интересные места.

2. Дать себе время на адаптацию

По прибытии в Новую Зеландию она почти сразу погрузилась в обыденную жизнь. Вместе с партнером они работали, покупали автомобиль и обустраивали быт.

В результате вместо ощущения приключения быстро наступила рутина. Эшлин считает, что стоило выделить хотя бы несколько дней или неделю на знакомство с новой страной и путешествия по окрестностям.

3. Налаживать профессиональные контакты даже при наличии работы

На момент переезда женщина работала удаленно в американской компании, поэтому не видела необходимости в налаживании профессиональных связей в Новой Зеландии.

Через год, когда возникла необходимость искать новую работу, она поняла, что не знает местного рынка труда и практически не имеет профессиональных знакомств. Именно поэтому она советует посещать профильные мероприятия и расширять круг контактов с самого начала.

4. Создать собственный круг друзей

Одной из ошибок стало то, что сначала она полагалась преимущественно на друзей своего партнера. Хотя это помогло быстрее влиться в новую среду, со временем Эшлин поняла, насколько важно иметь собственных друзей и знакомых. Для этого она рекомендует присоединяться к клубам по интересам, спортивным командам или тематическим сообществам.

5. Записаться на очные занятия

После переезда у женщины почти не было причин регулярно выходить из дома. Теперь она убеждена, что курсы, творческие занятия или спортивные тренировки значительно облегчили бы адаптацию. Такие активности помогают не только освоить новые навыки, но и найти друзей и почувствовать себя частью местного сообщества.

6. Попробовать что-то знаковое для новой страны

Для Новой Зеландии таким символом стало регби. Сначала Эшлин почти ничего не знала об этом виде спорта, но со временем начала посещать матчи и болеть вместе с местными жителями.

По ее словам, участие в таких культурных традициях помогает быстрее понять страну и почувствовать свою причастность к новому обществу.

7. Не стесняться скучать по дому

Самым важным уроком для нее стало осознание того, что тоска по родной стране – это нормально. В течение нескольких лет она пыталась скрывать свои переживания, особенно во время праздников, когда не могла увидеться с семьей. Только со временем женщина поняла, что тоска по дому не означает недовольство новой жизнью.

По ее словам, человек может быть счастлив в новой стране и в то же время скучать по месту, где вырос.

Сегодня Эшлин живет в Новой Зеландии, где построила карьеру, нашла друзей и создала семью. Она не жалеет о своем переезде, но считает, что эти семь советов могли бы сделать первые годы жизни за границей значительно легче.

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