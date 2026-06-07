Рассказываем, что такое Семистрельная икона Божьей Матери, как правильно понимать образ и чего делать не стоит.

Семистрельная икона Божией Матери считается одним из самых известных и почитаемых образов Богородицы.

Многие верующие интересуются, что означает икона Семистрельная, от чего она защищает и где ее принято размещать в доме.

О значении этого образа, связанных с ним традициях и распространенных заблуждениях УНИАН рассказал священник Анатолий Кулиш.

Видео дня

Семистрельная икона - значение образа

Как рассказал в комментарии УНИАН священник Анатолий Кулиш, Семистрельная икона Божьей Матери - это образ, значение которого связано с евангельскими событиями.

Речь идет о том, как Пресвятая Богородица принесла Иисуса Христа на 40-й день после рождения (это праздник Сретения) в Иерусалимский храм и встретила старца Симеона. И этот старец сказал Богородице: "Тебе меч пронзит душу". То есть, он предсказал страдания Богородицы, которая будет видеть смерть своего Сына.

"Почему семь стрел? Потому что семь в библейской числовой традиции означает полноту: есть 7 дней творения всего живого, то есть, завершен полный цикл. Семь стрел символизируют, что Богородица почувствовала полноту страданий, когда видела Иисуса Христа, пригвожденного к кресту", - объясняет священник.

Семистрельная икона - от чего защищает

"В первую очередь мы должны понимать, что помогает не икона, а наша молитва, - говорит отец Анатолий. - Люди привыкли наделять вещи, которые их окружают, определенным магизмом. Например, говорят, что икона и крестик - это обереги. Но надо запомнить, что эти вещи являются признаком того, что ты христианин, и служат лишь для того, чтобы нас настроить на молитву, и не более".

Священник поясняет, что икона - это настройка на молитву:

Как камертон помогает дирижеру настроить хор, он задает тональность, ноты и так далее. Так и икона для христиан является своего рода "камертоном". Мы концентрируем внимание на изображении, как бы отвлекаемся от суеты мыслей, повседневности и акцентируем внимание на молитве. Поэтому лучше, когда молятся перед образом. Но молятся не иконе, а обращаются за духовной поддержкой к тому, кто на ней изображен.

Поэтому, когда спрашивают: "Семистрельная икона - в чем помогает?", это не совсем правильная постановка вопроса. Если икона сама по себе просто висит, она может быть красивой, ценной как память, если, например, досталась в подарок, но она не помогает. Это так же, как фотография родного или близкого человека, которую вы вешаете. Она же не помогает - это просто память.

В этом контексте Семистрельная икона Божией Матери настраивает нас на молитву к Пресвятой Богородице.

Семистрельная икона - где вешать в доме

Говоря о месте размещения иконы в доме, священник отмечает: она должна находиться там, где человек молится. Просто ставить икону как элемент интерьера - неправильно:

Иногда люди ставят иконы в сервант рядом с дорогим алкоголем или делают уголок, в котором стоят слоники из Индии, жабка с монеткой во рту и православная икона. В таких действиях нет никакого смысла. Икона должна находиться там, где человек может побыть наедине с собой, чтобы пообщаться с Богом.

Отдельно священник комментирует распространенное мнение о "защите дома" через икону. Некоторые верят, что она защищает дом от врагов и недоброжелателей, и если повесить ее над входной дверью, в дом не смогут войти те, кто желает зла.

Мы должны понимать, что в дом зайдет тот, кого мы в него пустим. И здесь просто нужно быть рассудительным в отношении того, кто входит в твой дом, если ты воспринимаешь его как свою крепость. А сама икона как может защитить? Разве что будет плохо висеть над дверью, ударит кого-нибудь по голове, а хозяева дома потом будут говорить: "Видишь, человек плохой". А у того человека могло и не быть плохих намерений.

Отец Анатолий отмечает, что традиция размещать иконы над входными дверями действительно существовала. И в этом был практический смысл: так человек, выходя из дома, обращался к Богу с молитвой, просил благословения на путь, который ему предстоит пройти, и на дела, которые он должен начать или завершить.

В целом же, подчеркивает он, если человек не молится, то сколько бы икон ни было в жилище, они не дадут ему большей помощи - помощь приходит только тогда, когда есть стремление и работа над собой.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2026 с праздниками по новому и старому церковному стилю.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

Вас также могут заинтересовать новости: