Семистрельная икона Божией Матери считается одним из самых известных и почитаемых образов Богородицы.
Многие верующие интересуются, что означает икона Семистрельная, от чего она защищает и где ее принято размещать в доме.
О значении этого образа, связанных с ним традициях и распространенных заблуждениях УНИАН рассказал священник Анатолий Кулиш.
- Семистрельная икона - значение образа
- Семистрельная икона - от чего защищает
- Семистрельная икона - где вешать в доме
Семистрельная икона - значение образа
Как рассказал в комментарии УНИАН священник Анатолий Кулиш, Семистрельная икона Божьей Матери - это образ, значение которого связано с евангельскими событиями.
Речь идет о том, как Пресвятая Богородица принесла Иисуса Христа на 40-й день после рождения (это праздник Сретения) в Иерусалимский храм и встретила старца Симеона. И этот старец сказал Богородице: "Тебе меч пронзит душу". То есть, он предсказал страдания Богородицы, которая будет видеть смерть своего Сына.
"Почему семь стрел? Потому что семь в библейской числовой традиции означает полноту: есть 7 дней творения всего живого, то есть, завершен полный цикл. Семь стрел символизируют, что Богородица почувствовала полноту страданий, когда видела Иисуса Христа, пригвожденного к кресту", - объясняет священник.
Семистрельная икона - от чего защищает
"В первую очередь мы должны понимать, что помогает не икона, а наша молитва, - говорит отец Анатолий. - Люди привыкли наделять вещи, которые их окружают, определенным магизмом. Например, говорят, что икона и крестик - это обереги. Но надо запомнить, что эти вещи являются признаком того, что ты христианин, и служат лишь для того, чтобы нас настроить на молитву, и не более".
Священник поясняет, что икона - это настройка на молитву:
Как камертон помогает дирижеру настроить хор, он задает тональность, ноты и так далее. Так и икона для христиан является своего рода "камертоном". Мы концентрируем внимание на изображении, как бы отвлекаемся от суеты мыслей, повседневности и акцентируем внимание на молитве. Поэтому лучше, когда молятся перед образом. Но молятся не иконе, а обращаются за духовной поддержкой к тому, кто на ней изображен.
Поэтому, когда спрашивают: "Семистрельная икона - в чем помогает?", это не совсем правильная постановка вопроса. Если икона сама по себе просто висит, она может быть красивой, ценной как память, если, например, досталась в подарок, но она не помогает. Это так же, как фотография родного или близкого человека, которую вы вешаете. Она же не помогает - это просто память.
В этом контексте Семистрельная икона Божией Матери настраивает нас на молитву к Пресвятой Богородице.
Семистрельная икона - где вешать в доме
Говоря о месте размещения иконы в доме, священник отмечает: она должна находиться там, где человек молится. Просто ставить икону как элемент интерьера - неправильно:
Иногда люди ставят иконы в сервант рядом с дорогим алкоголем или делают уголок, в котором стоят слоники из Индии, жабка с монеткой во рту и православная икона. В таких действиях нет никакого смысла. Икона должна находиться там, где человек может побыть наедине с собой, чтобы пообщаться с Богом.
Отдельно священник комментирует распространенное мнение о "защите дома" через икону. Некоторые верят, что она защищает дом от врагов и недоброжелателей, и если повесить ее над входной дверью, в дом не смогут войти те, кто желает зла.
Мы должны понимать, что в дом зайдет тот, кого мы в него пустим. И здесь просто нужно быть рассудительным в отношении того, кто входит в твой дом, если ты воспринимаешь его как свою крепость. А сама икона как может защитить? Разве что будет плохо висеть над дверью, ударит кого-нибудь по голове, а хозяева дома потом будут говорить: "Видишь, человек плохой". А у того человека могло и не быть плохих намерений.
Отец Анатолий отмечает, что традиция размещать иконы над входными дверями действительно существовала. И в этом был практический смысл: так человек, выходя из дома, обращался к Богу с молитвой, просил благословения на путь, который ему предстоит пройти, и на дела, которые он должен начать или завершить.
В целом же, подчеркивает он, если человек не молится, то сколько бы икон ни было в жилище, они не дадут ему большей помощи - помощь приходит только тогда, когда есть стремление и работа над собой.
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Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию.
Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".