Рассказываем, как сделать яичницу-болтунью еще вкуснее - что добавить на сковороду.

Яичница-болтунья - одно из самых популярных блюд для завтрака, и у каждого свои секреты ее приготовления. Одни добавляют больше масла, чтобы добиться насыщенного вкуса, другие - сыр, чтобы сделать текстуру более нежной и сливочной.

Но один простой рецепт выделяется на фоне остальных благодаря неожиданному ингредиенту. Именно он привлек внимание гурманов и получил особенно восторженные отзывы. Те, кто попробовал блюдо, утверждают, что это одна из лучших вариаций яичницы-болтуньи, которую они когда-либо готовили или ели.

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Что можно добавить в яичницу, чтобы вкус стал ярче и необычнее

Этим рецептом поделилась София Уэйд на сайте Allrecipes. Блюдо готовится буквально за несколько минут и сочетает привычные ингредиенты с неожиданным акцентом, пишет британский таблоид The Express.

В основе - яйца и сыр чеддер, к которым добавляется простой, но очень ароматный ингредиент. Речь о соусе песто - по словам Софии, именно он делает яичницу-болтунью более насыщенной и яркой по вкусу, не усложняя рецепт.

Те, кто уже попробовал блюдо, остались в восторге. Один из пользователей написал: "Это было потрясающе - песто идеально сочетается с яйцами. Не могу дождаться, когда приготовлю это снова. Это лучшая яичница-болтунья, которую я когда-либо пробовал".

Другой пользователь отмечает: "Как я сам не додумался до этого или не нашел этот рецепт раньше! Это просто потрясающе вкусно!"

Кто-то добавил: "Я пробовал песто во многих блюдах из пасты и на пицце, но почему-то никогда не догадывался съесть его с яйцами. Мы приготовили песто сами, потому что у нас уже был базилик - вся семья была в восторге, это очень вкусно. Не нужно добавлять соль или перец - сыр и песто придают блюду достаточно вкуса".

Автор рецепта также рекомендует добавить ломтики бекона - так завтрак получится более сытным и питательным.

Как приготовить вкусную яичницу-болтунью с песто - рецепт

Вам понадобятся:

30-35 г тертого сыра чеддер;

1 крупное яйцо (слегка взбитое);

соль и перец - по вкусу;

1 ст. ложка растительного масла;

1/2 ч. ложки песто.

В небольшой миске соединить тертый сыр чеддер, взбитое яйцо, соль и перец. Тщательно перемешать до однородной массы.

Разогреть сковороду на среднем огне и добавить растительное масло. Вылить яичную смесь на сковороду и готовьте, постоянно помешивая, пока яйца не начнут схватываться. В среднем это занимает 3-5 минут.

Снять сковороду с огня и сразу добавить песто, аккуратно перемешать, чтобы соус равномерно распределился.

Подавать блюдо горячим - лучше всего сразу после приготовления.

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