Стало известно, что произойдет, если готовить на первом бульоне.

При варке супов или мяса на салат у многих людей возникают сомнения - нужно ли выливать первый бульон? Этот вопрос вызывает тысячи дискуссий, а кулинары с обеих сторон уверены в своей правоте. Как оказалось, однозначно ответить на него нельзя - всё зависит от обстоятельств.

Для чего нужно сливать первый бульон - простое объяснение

У данной процедуры есть как множество сторонников, так и немало противников. Люди, которые выливают первый навар, говорят о пользе этой процедуры для здоровья и привлекательности блюда. С другой стороны, из-за этого бульон лишается насыщенного аромата и питательности.

Прежде всего, выливать бульон в первый раз принято, чтобы избавиться от вредных добавок из мяса. Многие кулинары верят, что во первая жидкость впитает в себя все вредные вещества. Противники же процедуры возражают, что при запекании или жарке мы едим мясо сразу, поэтому так можно делать и при варке. К тому же вместе с наваром мы избавляемся от полезных витаминов и минералов.

Видео дня

Иногда приводят ещё один аргумент насчет того, нужно ли сливать первый бульон из курицы - после этого суп станет менее жирным и более прозрачным. Однако многие люди любят мясные супы именно за наваристость и насыщенный вкус, поэтому каждый сам решает, какое блюдо ему больше нравится.

Выливать навар в первый раз может быть удобно из-за того, что не нужно собирать пену, ведь жидкость все равно не используется. С другой стороны, приготовление двух бульонов увеличивает время приготовления блюда.

Если не хочется выливать первый навар, то рекомендуется промыть мясо и замочить в воде на несколько часов. Таким образом можно вымыть из продукта большую часть вредных веществ. Затем во время варки убирайте пену шумовкой, а также готовьте блюдо на маленьком огне. Тогда бульон получится ароматным и насыщенным, без мутных пятен.

В целом, если оставить первый бульон, то ничего страшного не случится, особенно если вы используете домашнюю курицу и уверены в её качестве.

Почему нельзя варить на первом бульоне - главные причины

Как уже говорилось ранее, единого правильно способа варить мясо нет. Нужно ли сливать первый бульон - зависит от конкретной ситуации. Прежде всего, делать это нужно, если вы не уверены в качестве мяса и подозреваете наличие в нем вредных добавок. В таком случае в первой жидкости накопятся почти все возможные гормоны и антибиотики, а вторая будет более чистой.

Вопрос того, нужно ли сливать первый бульон из свинины, также не стоит для людей с заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит или панкреатит.

Наваристая жидкость может быть слишком жирной для них, обостряя симптомы заболевания. Поэтому им рекомендуется употреблять более легкий для желудка второй бульон.

Также процедуру стоит проводить, если вам принципиально важна прозрачность бульона. В таком случае в первый раз его можно вылить, чтобы получить аппетитный суп. В остальных случаях без этого можно обойтись.

Вас также могут заинтересовать новости: