Рассказываем, чем может быть полезна сода для помидоров и как ее правильно использовать.

Пищевая сода для помидоров - тема, которая не утихает на дачных форумах каждый сезон. Одни огородники радуются, что после обработки томаты не болеют и дают отличный урожай. Другие разводят руками: мол, попробовал - ничего особенного.

Истина, как обычно, посередине - если знать, когда и как применять соду.

Чем полезна сода для томатов

Пищевая сода - это бикарбонат натрия, щелочная соль. На кухне она работает как разрыхлитель, в огороде - как натуральное средство борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, а также как удобрение для помидоров.

Полив помидоров содой

Многие недоумевают - зачем поливать помидоры содой? Дело в том, что томаты предпочитают почву с pH от 6,2 до 6,8, и сода помогает снизить высокую кислотность, а также улучшить усвоение питательных веществ и как результат - получить более сладкие плоды, пишет издание Southern Living.

Но переусердствовать нельзя: избыток соды повышает щелочность, а это уже вредит растению. Поэтому перед применением обязательно проверяйте pH почвы.

Сода для опрыскивания томатов

Министерство сельского хозяйства США рекомендует соду для профилактики грибковых заболеваний у томатов, в том числе фитофторы.

Рецепт раствора для опрыскивания: 1 столовая ложка соды, 1 чайная ложка растительного масла, немного средства для мытья посуды, 3,8 л воды.

Опрыскивать нужно в течение всего сезона. Сода для томатов в открытом грунте особенно актуальна в дождливое лето, когда риск фитофторы выше всего.

Сода от вредителей на огороде

Сода действует как барьер: обезвоживает слизней, сбивает муравьев с запахового следа и отпугивает тлю.

Рассыпьте соду вокруг основания кустов - этого достаточно для профилактики. Пищевая сода для подкормки томатов и одновременно защиты от вредителей - удобное решение, когда хочется обойтись одним средством.

Важно: если почва у вас на участке и без того щелочная - сода противопоказана. Поскольку это не долгосрочное средство, в ряде случаев есть более эффективные альтернативы, например, для повышения pH можно взять известь, а от вредителей и болезней - масло нима.

