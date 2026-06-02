Пищевая сода для помидоров - тема, которая не утихает на дачных форумах каждый сезон. Одни огородники радуются, что после обработки томаты не болеют и дают отличный урожай. Другие разводят руками: мол, попробовал - ничего особенного.
Истина, как обычно, посередине - если знать, когда и как применять соду.
Ранее мы рассказывали, что можно сажать с помидорами в открытом грунте и в теплице, чтобы отпугнуть белокрылку, тлю, колорада и не только.
Чем полезна сода для томатов
Пищевая сода - это бикарбонат натрия, щелочная соль. На кухне она работает как разрыхлитель, в огороде - как натуральное средство борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, а также как удобрение для помидоров.
- Полив помидоров содой
Многие недоумевают - зачем поливать помидоры содой? Дело в том, что томаты предпочитают почву с pH от 6,2 до 6,8, и сода помогает снизить высокую кислотность, а также улучшить усвоение питательных веществ и как результат - получить более сладкие плоды, пишет издание Southern Living.
Но переусердствовать нельзя: избыток соды повышает щелочность, а это уже вредит растению. Поэтому перед применением обязательно проверяйте pH почвы.
- Сода для опрыскивания томатов
Министерство сельского хозяйства США рекомендует соду для профилактики грибковых заболеваний у томатов, в том числе фитофторы.
Рецепт раствора для опрыскивания: 1 столовая ложка соды, 1 чайная ложка растительного масла, немного средства для мытья посуды, 3,8 л воды.
Опрыскивать нужно в течение всего сезона. Сода для томатов в открытом грунте особенно актуальна в дождливое лето, когда риск фитофторы выше всего.
- Сода от вредителей на огороде
Сода действует как барьер: обезвоживает слизней, сбивает муравьев с запахового следа и отпугивает тлю.
Рассыпьте соду вокруг основания кустов - этого достаточно для профилактики. Пищевая сода для подкормки томатов и одновременно защиты от вредителей - удобное решение, когда хочется обойтись одним средством.
Важно: если почва у вас на участке и без того щелочная - сода противопоказана. Поскольку это не долгосрочное средство, в ряде случаев есть более эффективные альтернативы, например, для повышения pH можно взять известь, а от вредителей и болезней - масло нима.