Разбираемся, чем брызгать помидоры от фитофторы - какие препараты и методы действительно помогают.

Фитофтора на томатах из года в год остается одной из самых распространенных и опасных болезней как в теплицах, так и в открытом грунте. Она способна быстро уничтожить значительную часть урожая, поэтому вопрос профилактики для огородников стоит особенно остро.

Фермер Владимир Рожко в комментарии УНИАН объяснил, почему возникает это заболевание, какие условия его провоцируют и можно ли полностью защитить растения.

Он также рассказал, чем обработать помидоры от фитофторы, какие препараты действительно работают, и есть ли смысл в народных методах борьбы с этой болезнью.

Видео дня

Почему появляется фитофтора на помидорах

Как рассказал в комментарии УНИАН фермер Владимир Рожко, причина появления фитофторы на томатах - не только в возбудителе, но и в условиях выращивания.

Главные факторы риска:

высокая влажность - особенно после длительных дождей или в теплицах, где скапливается влага;

резкие перепады температур - когда днем тепло, а ночи прохладные, на листьях образуется конденсат, который и становится причиной грибковых болезней;

плотные посадки - если растения растут слишком близко друг к другу, а нижние листья вовремя не удаляются, внутри куста скапливается влага, ухудшается циркуляция воздуха и дольше держится роса.

Эксперт подчеркивает, что особенно это актуально для теплиц, где из-за слабой вентиляции создаются благоприятные условия для развития заболеваний. Люди нередко экономят на вентиляции, и это оборачивается значительно большими затратами, а то и потерей урожая:

Когда идут перепады, на листике утром образуется конденсат - роса, как мы все привыкли. Это и есть причина грибковых болезней у растений. В теплицах бывает, ставят вентиляторы, чтобы подсушить листья, а когда это открытый грунт, например, большие поля, то там нужно уже работать и препаратами дополнительно, чтобы была защита.

По словам эксперта, вылечить растение, которое уже серьёзно поражено, очень сложно. Большинство препаратов против фитофторы действуют прежде всего профилактически. Поэтому главное - не допустить появления болезни, а не бороться с ней после.

Чем опрыскать помидоры от фитофторы - магазинные препараты

По словам Рожко, при работе с томатами обычно используют несколько препаратов: "Ридомил Голд", "Квадрис", "Инфинито", "Альет" и "Превикур" - они все идут на основе фосетила алюминия. Среди них лучший фунгицид от фитофторы - это "Превикур", он считается одним из самых сильных.

Однако, подчеркивает эксперт, важно не просто выбрать один препарат, а придерживаться системного подхода - чередовать средства и проводить регулярные профилактические обработки:

Если мы понимаем, что у нас погода довольно влажная, и может появиться фитофтора, то стоит заранее провести профилактическую обработку. Например, если вы в прошлом году заметили, что у вас, условно говоря, появилась эта болезнь в первых числах июня - сделайте выводы, и в следующем году вы будете знать, что в это время у ваших томатов могут появиться первые признаки. Это означает, что за 2–3 недели нужно начать обработку.

Ее проводят рано утром - чтобы препарат успел высохнуть в течение дня, или вечером, но так, чтобы растения уходили на ночь уже сухими.

Важно учитывать, что в периоды длительных дождей обработки часто теряют эффективность - препарат просто смывается с листьев даже при использовании прилипателей. Чрезмерные обработки тоже нежелательны: они могут забивать естественные "поры" растения и снижать его способность усваивать полезные вещества. Не стоит и самостоятельно менять дозировку, говорит эксперт - попытки "усилить эффект" увеличением дозы могут только навредить.

Народные средства от фитофторы на помидорах

Народные методы борьбы с фитофторой существуют, но сам фермер относится к ним с осторожностью. Дело в том, что народные способы могут лишь частично сдерживать развитие болезни, но при серьезном поражении обычно не дают достаточного эффекта.

Среди таких методов:

молочная сыворотка - грибок фитофторы плохо развивается в кислой среде, а сыворотка повышает кислотность на поверхности растений; поливают томаты раствором сыворотки и воды 1:1 или 1:3 в зависимости от кислоты сыворотки;

йод - чаще всего применяют в сочетании с сывороткой (до 5 капель на литр), чтобы при опрыскивании создать защитную плёнку на листьях;

зола - ее рассыпают под кусты или применяют в виде растворов для полива.

"Эти методы могут быть полезны в домашних условиях или в качестве дополнительного средства, - говорит специалист. - Если посадить, например, 10 кустиков, то, конечно, можно попробовать и народные методы, например, подсыпать золу, моя бабушка тоже так делала. И сейчас, как все любят говорить, у вас будут экологически чистые продукты. Но если у вас их много, или у фермера целое поле, то, конечно, невозможно каждый куст таким образом обработать".

Раньше эти способы были очень распространены, в частности из-за ограниченного выбора промышленных средств и других климатических условий.

При этом фермер подчеркивает - выбор сорта не спасет от фитофторы: "Все зависит именно от факторов, влияющих на ее возникновение. Абсолютно любой сорт может заболеть фитофторой. В один год может обойтись, а в другой - заболеть".

По словам эксперта, главное - создать растению правильные условия:

не загущать посадки;

обеспечивать хорошее проветривание;

поливать под корень, избегая обработки по листьям из шланга;

вовремя удалять нижние листья для лучшей циркуляции воздуха;

при необходимости подсушивать растения специальными мотоопрыскивателями.

Эффективность дает только комплексный подход.

Ранее мы также рассказывали, что можно сажать с помидорами в открытом грунте и теплице, чтобы отпугнуть белокрылку, тлю, колорада и не только.

справка Владимир Рожко Фермер, предприниматель Более десяти лет работает в сфере тепличного хозяйства. В связи с оккупацией части Херсонской области фермер перенес свое дело в Криворожье. В настоящее время его компания ООО «Гринелевейшн» не только выращивает овощную продукцию, но и занимается установкой теплиц как в Украине, так и в Молдове.

Вас также могут заинтересовать новости: