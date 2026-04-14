Аналитик Forbes назвал главную проблему россиян при форсировании реки Оскол

В момент пересечения водной преграды враг оказывается сконцентрированным и ограниченным в манёвре, что превращает его в удобную цель.

Несмотря на активное использование беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, российским войскам по-прежнему не удаётся добиться успеха при попытках форсировать реку Оскол в Харьковской области. Как отмечает обозреватель Forbes Викрам Миттал, сами по себе эти технологии не способны компенсировать фундаментальные сложности подобных операций.

Форсирование Оскола остаётся одной из самых сложных задач в современной войне, требующей слаженности, скорости и надёжного прикрытия. Даже при наличии дронов, которые обеспечивают разведку и корректировку огня, а также систем РЭБ, призванных подавлять связь противника, ключевые проблемы никуда не исчезают, пишет автор.

Российские силы пытаются использовать беспилотники для поиска украинских позиций и координации атак, а также для поддержки переправ. Однако сама природа подобных операций делает их крайне уязвимыми. В момент пересечения водной преграды подразделения оказываются сконцентрированными и ограниченными в манёвре, что превращает их в удобную цель, подчеркивает аналитик.

Украинские силы, в свою очередь, активно используют дроны для наблюдения и ударов по врагу. Это позволяет им быстро выявлять попытки переправы и наносить точечные удары. В результате даже небольшие группы россиян, пытающиеся закрепиться на противоположном берегу, оказываются под постоянным давлением с воздуха, отмечает эксперт.

Дополнительной проблемой становится необходимость удержания плацдарма после переправы реки. Даже если отдельным подразделениям удаётся пересечь Оскол – закрепиться и развить успех оказывается значительно сложнее. Без устойчивых линий снабжения и поддержки такие позиции быстро становятся уязвимыми, отмечается в статье.

Ситуация вокруг Купянска подчёркивает эту динамику. Район остаётся одним из ключевых направлений боевых действий, и контроль над рекой Оскол имеет стратегическое значение. Российские попытки продвинуться на запад напрямую зависят от способности преодолеть эту водную преграду, говорится в материале.

Однако даже с учётом технологического прогресса, включая массовое применение беспилотников, такие операции по-прежнему требуют классических военных возможностей – инженерных подразделений, координации и защиты. Именно их нехватка, по мнению автора, ограничивает потенциал российских войск.

В итоге использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы может облегчать отдельные элементы операции, но не решает ключевую задачу. Форсирование реки остаётся сложным и рискованным процессом, в котором технологическое преимущество не заменяет базовых принципов ведения войны, резюмировал автор.

Недавно оккупанты поразили украинскую мобильную огневую группу иранским дроном. Отмечалось, что к этой атаке причастны системы искусственного интеллекта. Как утверждает обозреватель Александр Коваленко, согласно анализу кадров, опубликованных в сети, использование ИИ в данной атаке исключено.

Ранее двое украинских штурмовиков захватили в плен восьмерых российских военных. Операцию осуществили силы 1-го отдельного штурмового полка.

