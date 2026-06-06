Мобилизация в РФ на 300-500 тысяч человек может стать переломным моментом войны, - нардеп

Нардеп также не исключает, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие на фронте.

Если Россия проведет мобилизацию на 300-500 тысяч человек, то это станет поворотным моментом войны, но далеко не в пользу Украины. Такое мнение высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью проекту "Жовті Кеди з Юлією Бориско".

"Если они (россияне - УНИАН) там объявят мобилизацию на 300, 400 или 500 тысяч человек, это и станет переломным моментом в этой войне. И точно не в нашу пользу", - сказал нардеп.

Также Костенко заявил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие на фронте. По его словам, такой сценарий нельзя исключать.

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Нардеп предположил, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие, чтобы прорвать передний край обороны. Он добавил, что ядерное оружие может нанести ущерб площадью "5х5 или 10х10 км", чего будет достаточно для введения войск противника в прорыв.

По словам Костенко, ВСУ должны строить оборону с учетом такой угрозы.

РФ сосредоточила более 140 тысяч солдат на самых горячих направлениях юга

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях россияне концентрируют живую силу, общее количество которой уже превышает 140 тысяч человек. По его словам, только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих.

Сырский отметил, что Украина продолжает наращивать возможности по поражению противника, в частности на оперативной глубине.

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