Солнечные электростанции в Тибете оказали неожиданное влияние на местных жителей и природу

Солнечная электростанция незаметно преобразует окружающую ее пустыню.

На долю Китая приходится более половины мирового годового потребления угля, но страна также вкладывает значительные средства в проекты в области солнечной энергетики. Крупнейшим из них является фотоэлектрический парк "Гунхэ", занимающий почти 420 квадратных км на Тибетском нагорье.

Как пишет BGR, солнечная электростанция незаметно преобразует окружающую ее пустыню, поскольку солнечные панели создают благоприятные условия для почвы, способствуя росту растений. Другая солнечная ферма в этом районе, солнечный парк Талатан, заключила соглашение с местными фермерами, позволяющее овцам пастись на этой территории, что демонстрирует, как объекты зеленой энергетики могут оказывать положительное влияние на жителей.

В издании отметили, что так называемый "солнечный выпас" предполагает, что овцы выступают в роли естественной бригады по благоустройству территории. Трава под солнечными фермами может вырасти настолько высокой, что заслоняет солнечный свет или создает риск возгорания, но овцы наслаждаются тенью панелей и с удовольствием пасутся возле них.

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Овцы могут проникать в узкие промежутки между опорами и панелями, действуя как "газонокосилки". Более того, благодаря этому фермеры получают дополнительный доход.

В издании подчеркнули, что солнечные панели в Талатане были даже скорректированы с учетом овец. Панели установили немного выше, чтобы животные могли пастись под ними.

В издании добавили, что солнечные панели не только обеспечивают людей чистой энергией, но и и приносят дополнительные экологические и экономические выгоды. Отдельные исследования показали, что почва под солнечными установками была более здоровой, что, в свою очередь, способствовало биоразнообразию.

В Китае построили огромную железнодорожную станцию с солнечными панелями

Ранее в ECOnews рассказали о железнодорожной станции Сюнъань в северном Китае. Она была построена всего за два года.

Станция занимает площадь около 473 тысяч квадратных метров. Комплекс связывает район Сюнъань с сетью высокоскоростных железных дорог Китая, используя при этом солнечные панели, цифровое моделирование, сварочных роботов и интеллектуальные системы для сокращения времени в пути и управления энергопотреблением.

Одной из особенностей станции является овальная крыша, которая работает как солнечная электростанция. Всего над зданием установлено около 42 тысячи квадратных метров фотоэлектрических панелей. Вся система может генерировать в среднем 5,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год.

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