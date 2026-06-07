Какая цена доллара и евро в обменниках сегодня: курс валют в Украине 7 июня

Отмечается, что на курс валюты повлияла ситуация на международной арене.

Первая неделя лета закончилась незначительный падением гривни к доллару и существенным укреплением к евро. Этому способствовала сложная ситуация на мировых рынках.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 7 июня, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 43,90-44,30 грн и продажа - 44,35-44,70 грн. При этом он указал, что курс евро будет находиться в пределах: прием - 51,20-51,55 грн и продажа - 51,75-52 грн.

По его словам, часть обменников могут скорректировать курсы валют еще на плюс-минус 5−7 копеек по доллару и на плюс-минус 7 -10 копеек по евро в зависимости от индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в регионе.

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"Большинство обменников проработают со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и более широким спредом по евро – 20−60 копеек", - указал эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,36 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,35/44,38 грн/долл., а к евро – 51,64/51,66 грн/евро.

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