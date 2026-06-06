'Призрак леса' ожил: в Кении зафиксировали антилопу, которую не видели много лет

Этот вид находится на грани исчезновения, поэтому его нужно спасти.

В Африке обитает антилопа, обретшая почти мифический статус. Бонго, известное как "Призрак леса", имеет такую окраску, которая позволяет ему незаметно проскальзывать среди густой растительности - такой, какая растет в отдаленных и труднодоступных лесах Масаи Мау в Кении. Как пишет IFLScience, считалось, что бонго исчезли из этого региона, ведь их не видели уже пять лет. Однако сейчас все изменилось.

"Когда-то бонго были широко распространены в горных лесах Кении, но сочетание утраты среды обитания и браконьерства привело к тому, что их численность оказалась на грани исчезновения, и сейчас они считаются видом, находящимся под критической угрозой исчезновения. На протяжении более пяти лет существовали опасения, что их дикая популяция сократилась до небольшой территории в горах Абердаре в Кении", - добавили в материале.

Чтобы следить за ситуацией, исследователи и защитники природы установили фотоловушки по всему региону, в частности в лесах Масаи Мау, что в 200 км от Абердара.

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"Когда мы впервые просмотрели фотографии, в лагере царило невероятное воодушевление. Эта фотография - результат многолетнего упорного труда наших рейнджеров на местах в одном из самых труднодоступных лесов Кении. Снова увидеть здесь бонго - невероятно волнительно, и это укрепляет нашу решимость продолжать поиски, защищать этот лес и находить доказательства присутствия других бонго в этом районе", - заявил директор по операциям проекта "Горный бонго" (MBP) Оскар Дайер в сообщении, отправленном по электронной почте IFLScience.

Отмечается, что бонго, зафиксированные камерой, исследовали остатки лесного массива в Масаи-Мау. Считается, что самца еще в 2018 году заметил Томмазо Сандри, защитник природы из Честерского зоопарка и член Консультативного совета MBP.

"Но только после проведения в 2025 году Честерским зоопарком высокотехнологичного исследования по установке удаленных камер - при поддержке MBP, организации Mount Kenya Wildlife Conservancy и Службы охраны дикой природы Кении - удалось зафиксировать их присутствие на камеру", - добавили в публикации.

В частности, Сандри сказал:

"Это потрясающая новость. В отличие от Абердареса, Масаи Мау не является национальным парком, и повторное появление бонго может побудить организации к усилению мер по защите на более широком уровне. Это свидетельствует о настойчивости рейнджеров MBP, которые работают в невероятно сложных и изолированных условиях, чтобы следить за этой антилопой и защищать ее".

Этот вид находится на грани исчезновения, поэтому его стоит спасти.

Это вид, находящийся на грани исчезновения, но все согласны, что его стоит спасти.

"Я верю, что мир станет беднее без них. Их присутствие делает лес более волшебным. Это проблема, вызванная людьми, и нам нужны люди, чтобы ее решить. Если все не поделятся своими знаниями и ресурсами, бонго может исчезнуть", - предупредил защитник природы.

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